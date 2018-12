Decreto reajusta IPTU de Santa Bárbara em 3,56%

Um decreto do prefeito Denis Andia (PV), publicado nesta sexta-feira, reajusta em 3,56% o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) de Santa Bárbara d’Oeste. O percentual repõe a inflação medida nos últimos 12 meses pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), do IBGE. A administração estima, para 2019, uma receita de R$ 45,5 milhões com o tributo.

Foto: Arquivo / O Liberal

O reajuste incidirá sobre os valores da planta genérica de imóveis do município, sobre os quais são lançados as alíquotas do imposto. O menor valor de metro quadrado para imóveis residenciais será de R$ 108,39, enquanto o maior será de R$ 315,96.

Segundo a Secretaria de Fazenda serão entregues no que vem 73 mil carnês do imposto, o que representa um crescimento de 5,7% a mais que o volume de 2018 (69 mil). “Vale destacar que o imposto não terá aumento real, mas apenas a atualização de valores conforme índice inflacionário do período”, afirmou a pasta, através da assessoria de imprensa do município.

Os documentos serão distribuídos durante os meses de janeiro e fevereiro, já que o decreto manteve o dia 20 de março como data limite para o pagamento em cota única, com desconto de 10%. Quem optar pelo parcelamento deverá pagar o tributo em até dez vezes, também a partir de março, e não contará com desconto.

Além do IPTU, o decreto do prefeito Denis Andia (PV) aplica o mesmo índice de correção ao ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), além de taxas e multas municipais.

NOVA ODESSA. Outra cidade da região que inicia o calendário de cobrança do IPTU em março é Nova Odessa. A primeira parcela e a cota única terão vencimento no dia 10. O desconto para os contribuintes que quitarem o imposto será de 10%. Os carnês começarão a serem confeccionados entre os dias 15 e 22 de janeiro.

Ainda de acordo com a administração, o valor lançado referente ao IPTU em 2018 foi de R$ 29,1 milhões, sendo que o último balanço da pasta (em novembro) aponta R$ 22,7 milhões em arrecadação. Foram lançados este ano 22.342 carnês e em 2019 serão 26 mil.