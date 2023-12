Decisão liminar suspende reajuste salarial a prefeito, vice e secretários de Santa Bárbara

Sede da Prefeitura de Santa Bárbara - Foto: Prefeitura de Santa Bárbara/Divulgação

Uma decisão liminar (temporária) suspendeu o decreto da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, de junho, que determinou o reajuste de 3,83% aos salários do prefeito Rafael Piovezan (MDB), do vice-prefeito Felipe Sanches (sem partido), dos secretários municipais e do diretor-superintendente do DAE (Departamento de Água e Esgoto).

A decisão foi dada pelo desembargador Luis Fernando Nishi, do Órgão Especial do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo), na quinta-feira (14), e atende a um pedido do Ministério Público, que diz serem ilegais o decreto do prefeito e uma lei municipal de 2008, atualizada em 2010, que permitiria os reajustes por decreto.

O desembargador determinou que a prefeitura e a câmara – que aprovou as leis de 2008 e 2010 – se manifestem sobre o assunto na ação. Ao LIBERAL, a prefeitura diz que ainda não foi notificada da decisão. A câmara não se manifestou.

Protocolada em outubro, a ação da Procuradoria-Geral de Justiça contesta a legislação municipal e o decreto deste ano sob a justificativa de que agentes políticos não têm direito à revisão anual dos salários. E que os reajustes devem ser determinados após discussão na câmara, e não por decreto.

Desde junho, quando o decreto foi assinado, o salário de prefeito passou de R$ 31.620,47 para R$ 32.831,53. Já os salários do vice-prefeito, dos secretários e do diretor do DAE subiram de R$ 16.600,73 para R$ 17.236,54.

O reajuste de 3,83% foi o mesmo aprovado para vereadores, na câmara, e determinado aos servidores da prefeitura – estes, no entanto, tiveram ainda um aumento real de mais 6,17%.

Decisão abre discussão sobre decretos de reajustes anteriores

A decisão dada pelo TJ-SP na última semana abriu discussão sobre decretos antigos que reajustaram os salários de prefeito, vice e secretários. O debate é se uma decisão como esta, que invalidaria a lei municipal que permite os reajustes por decreto, poderia refletir em mudanças salariais anteriores.

Além disso, outro reflexo poderia incidir sobre salários altos de outras categorias, como médicos, já que o valor máximo pago aos servidores não pode ultrapassar o salário do prefeito.

O assunto gerou uma movimentação nos bastidores da câmara e da prefeitura neste final de semana. Uma reunião entre os poderes deverá ser realizada nesta segunda-feira (18) sobre a questão.