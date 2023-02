Decisão barra despejo da Americanas de shopping de Santa Bárbara

Uma decisão do juiz Luiz Alberto Carvalho Alves, da 4ª Vara Empresarial da Capital do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, da última quarta-feira, barrou a ação do Tivoli Shopping, em Santa Bárbara d’Oeste, que pede o despejo da Lojas Americanas do espaço ocupado no centro de compras.

Em despacho, o magistrado concedeu tutela de urgência incidental ao Grupo Americanas, determinando que os locadores dos imóveis à empresa se abstenham de emitir ordem de despejo em razão de dívidas locatícias anteriores ao pedido de recuperação judicial.

O juiz determinou, ainda, que todas as concessionárias, principalmente as de energia Enel e Light, abstenham-se de interromper a prestação dos serviços essenciais em qualquer estabelecimento das Americanas, sob pena de multa diária de R$ 100 mil.

“Sem seus estabelecimentos comerciais, ou mesmo sem a prestação dos serviços essenciais, simplesmente não haverá como assegurar o soerguimento do grupo econômico, inviabilizando a recuperação judicial, com o prejuízo de todos os seus credores, sendo necessário mencionar que as vendas através de e-commerce, apesar de bastante difundidas, não substituem as atividades desenvolvidas em diversas lojas físicas existentes em todo o país, acessíveis a todos os consumidores, que inclusive não utilizam o serviço prestado pela empresa virtualmente”, escreveu o juiz.

O Tivoli Shopping aponta que a loja tem uma dívida de cerca de R$ 20 mil em aluguel e encargos atrasados e cobra, caso não haja o pagamento, que o local onde ela funciona seja desocupado em até 15 dias.

A ação foi distribuída no dia 25 de janeiro, na 3ª Vara Cível de Santa Bárbara, e ainda não há decisão da juíza do caso. O LIBERAL fez contato com o advogado que representa o centro de compras, Cristiano Silva Colepicolo, mas ele disse que não poderia se manifestar. Em nota, o Tivoli Shopping afirmou que não iria se pronunciar.

Entenda

Em 11 de janeiro, o então presidente da Americanas, Sérgio Rial, revelou um rombo de R$ 20 bilhões no balanço da empresa e renunciou ao cargo. No dia 19 do mesmo mês, o grupo protocolou um pedido de recuperação judicial, o qual foi aceito pela Justiça no mesmo dia.

Só na RPT (Região do Polo Têxtil), a Americanas tem uma dívida de R$ 37,4 milhões. Entre os credores está o Tivoli, além de multinacionais como a Dell, com unidade em Hortolândia, e a 3M, em Sumaré.