De lanche de linguiça a quebra-queixo: o cardápio da Festa de São João Batista, no Mollon

Morango com chocolate é uma das delícias da Festa do Mollon - Foto: Arquivo/Liberal

Quando o assunto é quermesse, o que mais atrai as pessoas são as delícias gastronômicas oferecidas. Desde pratos salgados a doces e bebidas variadas, essas festas conquistam o público pelo paladar. E, no que depender do cardápio da Festa de São João Batista, que ocorre entre os dias 14 e 16 de junho no bairro Mollon, em Santa Bárbara d’Oeste, o evento será um verdadeiro sucesso.

Segundo André Aparecido de Souza, responsável pela equipe organizadora da festa este ano, a quermesse contará com uma variedade irresistível de pratos.

Entre os salgados, os participantes poderão se deliciar com o tradicional frango à passarinho, milho cozido, cuscuz, caldo de mandioca, cachorro-quente, lanche de pernil, lanche de costela, lanche de linguiça, mini pizza, polenta, espeto de carne, batata frita, pastel e batata ao molho.

Neste ano, há algumas novidades no cardápio: os lanches de pernil, linguiça e costela, que prometem ser um grande sucesso. Para os vegetarianos e veganos, as opções incluem milho cozido e batata frita. Os pratos mais vendidos, e que certamente estarão presentes nas mesas dos visitantes, são o frango à passarinho e o cuscuz.

Para aqueles que não resistem a um docinho após uma refeição salgada, a festa oferece uma gama de opções de dar água na boca. Os visitantes poderão se deliciar com morango com chocolate, maçã do amor, maçã com chocolate, cocadas, quebra-queixo, coquinho, quebra-queixo de amendoim, além de opções gourmet como bolo de pote e coxinha de morango.

Para acompanhar as comidas, serão vendidos refrigerantes, suco natural de laranja, cervejas, chope e água. A quermesse foi planejada para garantir o conforto dos visitantes, com capacidade para receber mil pessoas sentadas. Além disso, o estacionamento é gratuito, facilitando o acesso e a participação de todos.