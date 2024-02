Dano em obra da Comgás causa transtorno para moradora de Santa Bárbara

Um trabalho realizado pela Comgás, distribuidora de gás encanado, danificou o encanamento de esgoto da casa de uma moradora de Santa Bárbara d’Oeste, a diarista Mariana Silva dos Santos, 37, no Parque Zabani.

Moradora disse que não tem condições de arcar com os reparos necessários – Foto: Claudeci Junior/Liberal

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) já providenciou o conserto que compete à autarquia, mas a moradora alega que os estragos no quintal da residência foram feitos por conta do dano causado pela empresa de gás, portanto, a distribuidora que terá que arcar com o prejuízo.

“Há nove dias, descobri que estava com a rede entupida porque o esgoto estava voltando para dentro de casa. O DAE veio e durante o reparo, disse que uma obra da Comgás havia danificado o cano. O próprio DAE notificou a empresa, mas já tentei contato com eles, abri até um processo no 0800 e nada. Estou desempregada e não tenho como arcar com essa obra”, desabafou.

O DAE informou que após inspeção foi constatado que a rede pública de esgoto na calçada havia sido danificada por uma ação da Comgás. A autarquia disse ainda que após resolver o problema do entupimento, orientou a moradora a construir a caixa padrão de inspeção na calçada, aproveitando a vala aberta, e depois comunicar o DAE para que o reparo da calçada seja feito. Quanto às obras na parte interna do imóvel, são de responsabilidade do morador.

A Comgás, por sua vez, disse que já está tratando o caso com a moradora para resolver o ocorrido da melhor forma possível. A companhia confirmou que o dano foi causado durante uma obra da empresa e que todos os reparos necessários no local serão realizados em conjunto com o DAE.