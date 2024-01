DAE rompe contrato com empresa responsável por troca de adutora em Santa Bárbara

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste rompeu o contrato com a empresa Consórcio ETA Santa Bárbara d’Oeste, responsável pela substituição da principal adutora que abastece a zona leste. A decisão foi divulgada no Diário Oficial do último dia 11.

Com uma proposta de R$ 10,8 milhões, a firma foi a vencedora de uma concorrência pública realizada em 2020. O acordo foi assinado em dezembro do mesmo ano e as obras começaram em fevereiro de 2021, com prazo de 12 meses para entrega.

Obra tinha como objetivo substituir a principal adutora que abastece a zona leste – Foto: DAE de Santa Bárbara / Divulgação

De acordo com o edital, o consórcio teria de abrir valas para instalar mais de oito quilômetros de novos tubos, fechar os buracos e fazer a recomposição asfáltica nos pontos que fossem necessários. As obras tinham como objetivo assegurar a distribuição de água e minimizar os transtornos que a antiga adutora vinha causando.

Porém, as intervenções atrasaram por três vezes, sendo que o prazo para entrega chegou a ser aumentado para 40 meses, segundo o Portal da Transparência do DAE. Também foram feitos aditamentos ao valor inicial, que totalizaram R$ 233 mil. Até o momento, as obras atingiram 85% de conclusão.

“A rescisão unilateral ocorreu devido à incapacidade da empresa em dar continuidade às suas obrigações contratuais com o DAE. Resta finalizar o assentamento de algumas tubulações, bem como derivações e interligações com reservatórios”, explicou a autarquia.

O DAE ainda afirmou que avalia a possibilidade de realizar uma nova licitação para concluir a substituição. O consórcio foi procurado pelo LIBERAL, mas não atendeu.