DAE inicia testes em novo sistema de abastecimento da Zona Leste

A equipe técnica do DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste interligou, na manhã desta terça-feira (5), a tubulação responsável pelo abastecimento de água tratada da ETA (Estação de Tratamento de Água) IV para o novo conjunto de reservatório instalado na estação durante obra de ampliação.

Segundo a autarquia, a medida vai reforçar a distribuição e ampliar o volume de água reservada para a região da Zona Leste, com investimento na ordem de R$ 15 milhões. Foto: DAE de Santa Bárbara / Divulgação

A ação aconteceu na ETA IV, entre a saída da água tratada e a entrada dos reservatórios, e contou com a instalação de um registro de grande diâmetro que irá controlar a vazão no sistema de recalque da água para os dois novos tanques, que ficam a uma altura de vinte metros. Desse ponto, a água segue para o abastecimento de outro novo conjunto de reservatório elevado, localizado no Jardim Amélia, na Zona Leste, via nova adutora instalada na obra. Os dois conjuntos de reservatórios são idênticos e integram o montante da obra de ampliação da ETA IV, juntos somam um milhão de litros de água reservada.

O serviço, de acordo com o DAE, dá condições de iniciar os testes para colocar em prática essa melhoria no sistema de abastecimento da Zona Leste.

Além dos reservatórios e da adutora, fazem parte da obra mais um reservatório, este semienterrado, com capacidade de dois milhões de litros de água, e duas novas linhas de recalque, sendo uma adutora para o abastecimento do Trinta e Um de Março e de bairros adjacentes e, por fim, uma nova adutora de 900 mm de diâmetro, que vai levar mais água bruta para ser tratada na ETA IV. Os recursos investidos são oriundos do governo federal e do DAE.

Com informações da assessoria de imprensa do DAE de Santa Bárbara d’Oeste.