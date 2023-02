DAE de Santa Bárbara vai realizar concurso para 19 vagas; veja os cargos

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste irá realizar neste ano um concurso público para completar 19 vagas dos setores operacional e administrativo. O termo de licitação do processo foi publicado nesta quarta-feira (15) no Diário Oficial do Estado de São Paulo.

Os cargos oferecidos reúnem níveis de escolaridade fundamental, médio e superior e são para as funções de: ajudante de serviços gerais, tratorista, operador de estação elevatória, encanador, operador de ETA/ETE, técnico de laboratório, fiscal de obras e engenharia, técnico em tecnologia da informação, técnico em logística, mecânico de veículos pesados, operador de máquinas E, motorista E, operador de geofone, comprador, agente fiscal, operador de telemarketing, agente administrativo, engenheiro eletrônico e controlador interno. Todos cargos ofertarão apenas uma vaga.

O Instituto Avança São Paulo será o responsável pela execução do concurso. A empresa também realizou, em janeiro de 2023, o concurso público da Prefeitura de Americana, para o preenchimento de 298 vagas em 92 cargos, com a participação de quase 30 mil candidatos. A taxa de inscrição custou de R$ 45 a R$ 81, dependendo do nível de ensino da vaga.

Ainda não está definida a taxa a ser paga para o concurso do DAE de Santa Bárbara. O edital com informações sobre a inscrição e o conteúdo da prova deverá ser publicado em abril deste ano.