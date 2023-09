Modernização gera economia no consumo de energia; investimento foi possibilitado por programa da CPFL

Investimento foi destinado para a instalação de um motor elétrico mais eficiente - Foto: CPFL/Divulgação

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste foi beneficiado pelo Programa de Eficiência Energética Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) da CPFL Paulista. O projeto, que recebeu o investimento superior a R$ 700 mil, contempla a troca de um motor elétrico do Reservatório São Francisco por outro equipamento com maior eficiência.

A modernização impacta positivamente no consumo de energia elétrica, com economia de 218,74 MWh ao ano.

“Trabalhamos fortemente na elaboração de projetos com foco em ganhos e melhorias da nossa eficiência energética. Como resultado, conseguimos economias significativas que estão sendo revertidas em benefícios aos barbarenses por meio da redução de custos de saneamento”, destacou o diretor-superintendente do DAE, Laerson Andia Júnior.

Esta é a segunda ação realizada pela CPFL Paulista no DAE de Santa Bárbara d’Oeste. A autarquia já havia sido beneficiada no ano passado com a substituição de dois motores elétricos na ETA (Estação de Tratamento de Água) 2, na Vila Aparecida.

O investimento em ambos os projetos foi de mais de R$ 2 milhões. A queda no consumo ocasionada pelos projetos é de 1117,74 MWh de energia elétrica ao ano, e a redução da demanda de energia nos horários de pico de 141,87 kW.

“A modernização no DAE de Santa Bárbara d´Oeste reduz o consumo de energia do órgão público e melhora qualidade do serviço oferecido à população.”, pontua o gerente de eficiência energética da CPFL, Walter Barbosa Júnior.