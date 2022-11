DAE de Santa Bárbara realiza teste em nova adutora

Ação foi programada pela equipe das 8 às 17 horas – Foto: DAE de Santa Bárbara / Divulgação

A nova adutora instalada recentemente pelo DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste, entre o centro de reservação e distribuição de água tratada dos bairros Amélia, São Fernando e Europa, vai ser colocada em teste hoje.

A ação foi programada pela equipe técnica da autarquia, entre às 8 e 17 horas, e será necessária a paralisação no sistema de bombeamento dos reservatórios, período que poderá afetar o abastecimento de água para alguns bairros da zona leste. Porém, segundo a prefeitura, devido o tempo de recuperação dos reservatórios após a intervenção, o abastecimento deverá se normalizar por volta das 20 horas desta terça.

A nova adutora tem um percurso de 4,5 km e integra o montante de obras de melhorias no abastecimento de água que seguem na zona leste do município, incluindo outras novas adutoras e subadutoras, troca de redes antigas, setorizações e novos reservatórios. O investimento, de acordo com a administração, é de mais de R$ 15 milhões em recursos próprios e convênio com o Governo Federal.