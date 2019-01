DAE de Santa Bárbara lança edital de concurso público

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste vai abrir concurso público para preenchimento de 10 vagas para profissionais dos níveis de escolaridade fundamental, médio e técnico. As inscrições têm início no dia 4 de fevereiro e só poderão ser efetuadas via internet.

O edital com todas as informações será publicado em mídia impressa e no site da autarquia, no menu “Institucional” – “concursos”. Foto: Prefeitura de S. Bárbara - Divulgação

As condições que atestam a participação no concurso público às pessoas com deficiência e com direito a isenção da taxa de inscrição estão especificadas no edital, bem como as demais informações que regulamentam a aplicação do concurso.

Cada cargo especificado no edital preencherá uma vaga, sendo uma para o setor administrativo e nove para o operacional, com salários que variam de R$1.258,26 a R$3.004,70. Os cargos e seus respectivos salários e escolaridade exigida são:

– Ensino fundamental: ajudante de serviços gerais (R$1.258,26), encanador oficial (R$1.986,76), operador de estação elevatória (R$1.894,25), pedreiro (R$1.831,11);

– Ensino médio: motorista – CNH categoria D (R$2.097,92), operador de comboio – CNH categoria E (R$2.709,84), operador de máquinas – CNH categoria E (R$2.709,84), operador de telemarketing (R$1.325,20);

– Ensino médio com técnico: eletricista de manutenção civil – curso profissionalizante em Elétrica de Manutenção e NR10 (R$2.709,84), operador de ETA/ETE – Técnico em Saneamento, Química ou Meio Ambiente, inscrição no CRQ (R$3.004,70).

As inscrições acontecem no período de 4 a 28 de fevereiro de 2019 e somente será admitida via internet, no endereço eletrônico do Instituto Mais, iniciando-se às 10 horas do dia 4 e encerrando-se às 17 horas do dia 28.

As taxas de inscrição são de R$ 47,00 para os cargos que exigem ensino fundamental e R$52,00 para os cargos com ensino médio com técnico.

As informações são da assessoria de comunicação do DAE de Santa Bárbara d’Oeste.