DAE de Santa Bárbara finaliza entregas de obras na ordem de R$ 15 milhões para a Zona Leste

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste finalizou nesta quinta-feira (12) uma série de entregas de obras para o abastecimento da Zona Leste do município, com investimentos na ordem de R$ 15 milhões em recursos próprios e do governo federal.

No período da manhã, a autarquia entregou a reforma da ETA (Estação de Tratamento de Água) 4, no Jardim Souza Queiroz.

A obra compreendeu a individualização dos decantadores e instalação de módulos de decantação e comportas. Houve investimento de R$ 1,3 milhão, em recursos próprios e do governo federal.

ETA 4, que passou por reforma em Santa Bárbara – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste/Divulgação

Na parte da tarde, o departamento inaugurou novos reservatórios, adutora e setorização que ampliam o sistema de tratamento, reservação e distribuição de água tratada para a Zona Leste. As estruturas custaram, ao todo, R$ 5,5 milhões.

Esses novos reservatórios em operação atendem os bairros das microrregiões da Cidade Nova, Jardim das Palmeiras e Jardim Santa Rosa e, somados, comportam 2,7 milhões de litros.

Há três novos tanques elevados com 250 mil litros cada e um semienterrado com 2 milhões, no Jardim Santa Rosa.

Novo reservatório entregue pelo DAE de Santa Bárbara – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste/Divulgação

Nesse conjunto de obras para a Zona Leste, o DAE implantou uma nova adutora entre os centros de reservação e distribuição de água instalados no Jardim Amélia e Jardim das Palmeiras, além de obras de setorização nas regiões do Amélia e Mollon, com investimento de R$ 4,2 milhões.

Na última terça, a autarquia já tinha inaugurado a nova ELT (Estação de Tratamento de Lodo), que torna possível o tratamento de 100% do lodo gerado na cidade.

A estrutura teve investimento e R$ 4 milhões, com recursos próprio da autarquia e do Fehidro (Fundo Estadual de Recursos Hídricos), por meio da Cobrança PCJ Paulista.

Segundo o diretor-superintendente do DAE, Laerson Andia Júnior, as estruturas entregues já estão em funcionamento.

“Todas essas melhorias visam beneficiar a cidade no que o saneamento básico pode contribuir na qualidade de vida de cada barbarense”, disse.

Mais investimentos

O departamento ainda investirá mais R$ 17 milhões em obras de ampliação, reformas e equipamentos que visam aumentar a capacidade de tratamento e a distribuição de água no município.

Laerson Andia Júnior, diretor-superintendente do DAE, durante cerimônia de inauguração – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste/Divulgação

Com recursos provenientes do novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), do governo dederal, as obras vão melhorar o abastecimento em regiões como o Jardim das Orquídeas, Parque do Lago, Vista Alegre e Santa Rosa, entre outros pontos da cidade.

Nova represa

O DAE também segue com as obras da nova represa de Santa Bárbara d’Oeste, com a construção do novo vertedouro.

A estrutura vai ampliar em 20% o volume total de água reservada para o abastecimento público da cidade e tem custo de R$ 12 milhões para os cofres municipais.

Com uma estrutura hidráulica de 40 metros de largura por 120 m de comprimento e 40 cm de espessura de concreto, o novo vertedouro vai atuar no controle da velocidade de escoamento da água que exceder a capacidade de armazenamento da represa, que poderá chegar a 2 bilhões de litros.