DAE de Santa Bárbara conclui licitação para ETE Balsa

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste publicou neste sábado (15) o resultado final da licitação para a escolha da empresa responsável pela ampliação e modernização da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) Balsa, na Zona Leste da cidade.

A empreiteira Target Serviços, com uma proposta de R$ 5,4 milhões, será a responsável pela execução das obras. O valor ficou cerca de R$ 1 milhão abaixo da estimativa feita pela própria autarquia. Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

Após o prazo de recursos contra a decisão da comissão de licitações, a empresa deve assinar o contrato. A ordem de serviço para o início das intervenções deve ser dada no começo de 2019 e o prazo previsto para conclusão é de 12 meses.

Segundo o projeto da autarquia, as obras devem quadruplicar a capacidade de tratamento da unidade, que hoje é de 20 litros por minuto. A população atendida, que hoje é de 20 mil pessoas, poderá chegar a 80 mil quando a reforma for concluída.

“O objetivo é atender a demanda já existente, como parte da Zona Leste, que terá uma parte do esgoto tratado na futura ETE Barrocão e outra parte na Balsa, além do crescimento populacional nessa região”, afirmou a assessoria de imprensa do DAE quando a licitação foi publicada.

O investimento será realizado com recursos do governo do Estado, além de uma contrapartida municipal.

A ETE Barrocão, citada pela assessoria, está em construção, assim como a ETE Toledos 2. Os três projetos fazem parte do plano municipal de saneamento, que prevê 100% de tratamento de esgoto. Hoje, a cidade coleta 99%, mas trata somente 54% desses resíduos. Somadas, as duas obras consumirão R$ 58 milhões.

Prazo esticado

O DAE e a prefeitura já descumpriram duas vezes acordos com o MP (Ministério Público) para a universalização do tratamento de esgoto. O primeiro previa o atendimento a 100% da população até 2011, prazo que foi “esticado” até 2014. O novo compromisso firmado pelo município prevê o cumprimento da meta até o final de 2020.