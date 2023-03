DAE de Santa Bárbara anuncia concurso público para 21 vagas

A abertura do concurso é para repor servidores que foram desligados - Foto: Divulgação - DAE

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste vai lançar, nesta quarta-feira (22), um concurso público para 21 vagas em cargos e formação de cadastro de reserva das carreiras funcionais nos setores operacional e administrativo da autarquia. A abertura do concurso é para repor servidores que foram desligados. Os salários partem de R$ 1.492, podendo chegar em R$ 8.711 dependendo do cargo.

Abrangendo níveis de escolaridade fundamental, médio e superior, os cargos disponíveis são ajudante de serviços gerais, tratorista, operador de estação elevatória, encanador, operador de ETA/ETE, técnico de laboratório, fiscal de obras e engenharia, técnico em tecnologia da informação, técnico em logística, mecânico de veículos pesados, operador de máquinas E, motorista E, operador de geofone, comprador, agente fiscal, operador de telemarketing, engenheiro eletrônico e controlador interno, sendo uma vaga por cargo, e agente administrativo com três vagas.

As inscrições poderão ser feitas até o dia 24 de abril, no site www.avancasp.org.br, onde o candidato irá localizar a área destinada ao concurso do DAE. O valor da taxa de inscrição é de R$ 35 para os cargos que exigem ensino fundamental, R$ 55 para os cargos com ensino médio/técnico e R$ 70 para aqueles que necessitam de ensino superior. Todos os cargos possuem o benefício de vale alimentação, no valor de R$ 750.

Confira detalhes sobre cada uma das vagas: