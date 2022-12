Cruzamento no Cidade Nova é alvo de reclamações por conta de acidentes

Acidentes ocorrem com frequência no cruzamento da Rua do Couro com a Avenida São Paulo, no bairro Cidade Nova, em Santa Bárbara d’Oeste, segundo os comerciantes da região. Eles disseram que, em média, ao menos três colisões ou atropelamentos são registrados por semana no trecho.

Proprietário de uma ótica, Rodolfo Fabel Rodrigues afirmou que no último fim de semana um carro atingiu um idoso que estava em uma cadeira motorizada.

“Há muitos atropelamentos e colisões. Alguns motoristas também abusam da velocidade, tanto na Rua do Couro como na avenida. Basta olhar por alguns minutos para ver a quantidade de carros que quase batem a todo momento nesse cruzamento”, comentou.

Esquina do bairro Cidade Nova receberá semáforo, de acordo com a prefeitura – Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

A vendedora Suelen Fabiane da Silva diz que já perdeu as contas de quantas vezes ouviu barulho de freadas enquanto trabalhava. “Outro problema é que a sinalização de “pare” no cruzamento fica antes da faixa de pedestre. Os motoristas não têm a visão e precisam praticamente parar em cima da faixa antes de cruzarem a via”, explicou.

Já o empresário Reginaldo Cardoso improvisou vários pilares de contenção na frente de seu estacionamento de veículos, que fica na esquina entre as vias. “O objetivo foi evitar que algum motorista perdesse o controle em um acidente e atingisse nossos veículos que ficam expostos”, relatou.

Uma sugestão da comerciante Jéssica Ladea é de que fosse colocado um semáforo no local, para evitar as colisões e organizar o trânsito. “Nas duas vias, os motoristas abusam da velocidade e deixam para frear em cima do cruzamento”, lamentou.

Uma outra comerciante, que preferiu não ter a identidade revelada, relata que falta educação no trânsito, principalmente com a imprudência em relação ao excesso de velocidade.

A Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil informou que o referido trecho, além do cruzamento da Avenida São Paulo com a Rua do Petróleo, contarão em breve com semáforos e que a Prefeitura de Santa Bárbara já realiza o processo de compra dos equipamentos.