Criminosos roubam R$ 271 mil em tecidos em Santa Bárbara

Uma carga de tecidos avaliada em R$ 271 mil foi roubada na manhã desta terça-feira (19), no Jardim São Francisco, em Santa Bárbara d’Oeste. O motorista foi rendido por criminosos e liberado na Rodovia dos Bandeirantes, na região de São Paulo, horas depois. As informações são da Polícia Civil.

Uma das vítimas, um motorista de 53 anos, estava transportando um caminhão com dez toneladas de tecidos de uma empresa têxtil de Santa Bárbara, quando um indivíduo armado entrou na cabine do veículo com ele em movimento e mandou o motorista dirigir até a Rua Imigrantes, no Jardim Ipiranga, em Americana.

Chegando lá, havia mais criminosos – que transportaram o material para um outro caminhão. Depois disso, o motorista e outros dois ajudantes da indústria têxtil foram obrigados a entrar em um Celta preto com outros suspeitos. Foi dada a ordem para que as vítimas mantivessem a cabeça baixa.

Eles foram levados a um posto de combustível na Rodovia Anhanguera, próximo a Nova Odessa, e ficaram lá por cerca de uma hora e meia. O carro voltou à estrada e parou novamente, desta vez no Auto Posto Lago Azul, no km 58 da Rodovia dos Bandeirantes, onde permaneceram por mais uma hora e meia até os funcionários da indústria serem liberados.

O proprietário foi contatado por uma das vítimas e acionou a PM (Polícia Militar), que se dirigiu até a Rua dos Imigrantes e encontrou o caminhão da empresa abandonado, com 20 rolos de tecido no baú.

No plantão policial, foram apresentadas as notas fiscais de 229 rolos roubados, avaliados em cerca de R$ 271 mil. Os criminosos não foram localizados até o fechamento da reportagem.