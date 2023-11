Criminosos roubam parte de carga de leite em pó e condensado em Santa Bárbara

Dois criminosos renderam um motorista de caminhão que descarregava caixas de leite em pó em um supermercado, no Parque Zabani, em Santa Bárbara d’Oeste, na tarde desta segunda-feira (27). A vítima foi obrigada a dirigir até um canavial, no Jardim Firenze.

Os assaltantes chegaram a realizar o transbordo da carga para outro veículo, mas por conta de uma forte chuva, eles desistiram do assalto e fugiram levando apenas parte das mercadorias. A vítima foi abandonada no local.

Segundo o boletim de ocorrência, por volta das 13h, o motorista estava no supermercado quando dois homens se aproximaram no setor de entregas. Um deles entrou na cabine do caminhão e, com ameaças, mandou que a vítima seguisse o comparsa que estava em uma motocicleta.

Eles seguiram até um canavial às margens da Rodovia Luiz Queiroz (SP-304). Em seguida, o motorista relatou que percebeu que outros criminosos se aproximaram com outro caminhão e passaram a colocar as mercadorias no veículo. Mas desistiram por conta da chuva.

Depois de um tempo, o motorista entrou em seu veículo e seguiu até a uma churrascaria, às margens da rodovia e avisou a empresa. A vítima constatou que os assaltantes levaram 105 caixas de leite condensado e 35 pacotes de leite em pó.

O boletim de ocorrência foi registrado no plantão policial, mas os suspeitos ainda não foram identificados.