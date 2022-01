Criminosos invadem casa e roubam pertences de luxo de família em Santa Bárbara

Cinco criminosos assaltaram uma casa no Jardim Panambi, em Santa Bárbara d’Oeste, no começo da tarde desta terça-feira (11). Televisão, joias, celular, dinheiro em espécie e os dois veículos dos donos da residência foram alguns dos objetos roubados da família, que estava presente no local na hora do crime.

Minutos após o assalto, um dos criminosos foi capturado pela Polícia Militar. O suspeito confessou o crime e foi preso no 2º DP (Distrito Policial) da cidade. Parte do que foi roubado também foi encontrado e devolvido para a família.

Parte dos pertences roubados foram recuperados pelos policiais – Foto: Polícia Militar / Divulgação

O crime aconteceu no começo da tarde desta terça-feira, quando duas pessoas da família chegavam de carro à residência e foram surpreendidas por um grupo de cinco homens encapuzados na porta de casa.

Os assaltantes entraram na casa e, em poucos minutos, tomaram os pertences das vítimas e fugiram com os dois carros da família.

De acordo com as apurações do LIBERAL, a ação do grupo foi rápida e nenhuma pessoa foi fisicamente agredida durante o assalto. Apenas um dos cinco integrantes estava armado durante o roubo.

Os policiais conseguiram chegar ao suspeito por meio de um sistema de segurança instalado em um dos celulares roubados. O dispositivo ajudou fornecendo a localização do aparelho, que se encontrava em uma casa no cruzamento das ruas Finlândia com a Suíça, na região do Jardim Europa I.

Ao chegarem no local, os policiais descobriram a casa onde estava um dos assaltantes ao verem que um dos carros roubados, uma SUV de luxo, estava estacionado na garagem da residência.

Sete pessoas, sendo três crianças, se encontravam no local. Quatro delas foram rendidas e levadas à delegacia. Apenas um homem, maior de idade, confessou ter participado do roubo e afirmou aos policiais que os outros participantes do assalto foram para Limeira com o outro veículo roubado.

De acordo com os policiais militares que participaram da ação, além dos pertences das vítimas, foram encontrados também objetos de furtos antigos e também 42 pinos de cocaína que estava sob posse de um menor de idade.

Até o fechamento da matéria, os outros quatro membros do grupo ainda estavam foragidos.