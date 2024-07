Criminosos assaltam farmácia no Jardim Pérola e fogem com cerca de R$ 1 mil

Uma farmácia no Jardim Pérola, em Santa Bárbara d’Oeste, foi alvo de criminosos na manhã desta sexta-feira (5). Segundo a Polícia Civil, que investiga o caso, dois homens ainda não identificados levara cerca de R$ 1 mil que estava no cofre.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o crime aconteceu por volta de 10h, quando dois homens entraram no estabelecimento, localizado na Avenida do Comércio, e anunciaram o assalto. No local, eles mandaram os funcionários mostrarem onde fica o cofre e, após pegarem cerca de R$ 1 mil que estava guardado, fugiram.

Um boletim de ocorrência de roubo foi registrado no plantão policial do município e as investigações deste caso serão conduzidas pelo 2° DP (Distrito Policial).