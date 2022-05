Criança vítima de explosão tem alta e vai para casa em Santa Bárbara

Cecília teve o lado esquerdo, perna e braço, e também lateral direita do corpo, e um pouco da orelha e do rosto, queimados

Depois de 16 dias internada, em três hospitais diferentes, Cecília Antunes Araújo, de 2 anos e 10 meses, recebeu alta no último domingo e voltou para casa, em Santa Bárbara d’Oeste, junto com sua mãe, a auxiliar geral Letícia Antunes, de 22 anos.

Cecília teve 25% do corpo queimado após a explosão de um tacho, na noite de 23 de abril, no Parque Gramado, em Americana. O acidente também deixou ferida a mãe da criança e o sogro dela, de 47 anos.

Cecília Antunes Araújo vai continuar o tratamento em casa – Foto: Arquivo Pessoal / Divulgação

Na noite da explosão, Cecília foi levada ao Pronto-Socorro Edson Mano, em Santa Bárbara e, depois transferida ao Hospital das Clínicas da Unicamp. Depois de dois dias, a família conseguiu uma vaga no Hospital Padre Albino, em Catanduva, conhecido como hospital dos queimados. Ela permaneceu na unidade por 12 dias, onde recebeu medicações, suplementos e curativos.

“Eu dou valor à vida, sem dúvidas. Vi o sofrimento da minha filha de perto, chorava em cada curativo, cada sedação, na falta de ver ela correndo. Foi um renascimento. Ganhei um presentão de dia das mães, a alta dela”, comentou a mãe.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Agora, Cecília continuará o tratamento em casa, com fisioterapia e curativos. Cecília teve o lado esquerdo, perna e braço, e também lateral direita do corpo, e um pouco da orelha e do rosto, queimados.

Tacho. As famílias estavam reunidas na casa do namorado de Letícia, quando o sogro foi acender o tacho. “Quando ele foi colocar álcool caiu na moto, que provavelmente estava vazando gasolina, de acordo com o que me disse o policial. Com o vento, [o fogo] acabou indo em nossa direção”, explicou. Ela e a filha estavam do lado oposto do tacho.