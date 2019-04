Criança de três anos cai do segundo andar no Roberto Romano

Foto: Arquivo / O Liberal

Uma menina de três anos ficou ferida após cair do segundo andar de um apartamento no Conjunto Habitacional Roberto Romano, em Santa Bárbara d’Oeste, na noite do último sábado (13). Os pais estavam trabalhando no momento do acidente e a criança estava sob os cuidados da babá.

O pai da criança, um chapeiro de 37 anos, disse ao LIBERAL que ela teve lesões na face e está internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do HE (Hospital Estadual) de Sumaré. Porém, a expectativa é de que ela possa ir para um quarto normal nesta terça-feira (16).

A queda ocorreu por volta das 23h. O pai da menina disse que trabalha como chapeiro junto com a esposa e que estavam deixando a filha com essa babá há cerca de três semanas. A cuidadora mora no mesmo prédio da família, só que um andar abaixo.

“Ela (babá) falou que saiu para fora para atender alguém, e que estavam crianças na sala. E criança é rápida, e ela também é muito arteira minha filha. Uma criança muito ativa, muita ligeira. Aí quando viu a criança caiu”, contou o pai.

A menina foi socorrida ao Hospital Santa Casa de Misericórdia de Santa Bárbara d’Oeste e posteriormente transferida para o HE de Sumaré. Agora, a família fica na expectativa que a criança deixe a UTI.

“O médico disse que se tudo ocorrer bem, amanhã ela está indo para o quarto. A gente está arrasado. Ela teve muita sorte”, comentou o chapeiro, que descartou processar a babá por entender que o caso foi um “descuido”.