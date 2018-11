Credor ‘rapta’ cavalo de devedor como pagamento

Um cavalo foi “raptado” e usado como parte do pagamento de uma dívida entre dois homens, em Santa Bárbara d’Oeste. De acordo com as pessoas envolvidas na negociação, o problema já se estende por três anos e terminou com o animal furtado.

Na noite deste sábado (17), a PM (Política Militar) foi acionada a comparecer no bairro Cruzeiro do Sul. Inicialmente, a informação é que se tratava de uma briga, porém, ao chegarem no local, os policiais se depararam com uma história mais inusitada. Foto: Arquivo / O Liberal

Eles avistaram, no quintal da casa, localizada na Rua Alcídes Angolini, um cavalo de pelagem escura. Os policiais se lembraram, então, de um caso recente de furto de um cavalo com as mesmas características. Eles entraram em contato com o dono do animal, que foi até o local e fez o reconhecimento do cavalo, através de uma cicatriz na para dianteira.

Questionado, o dono do imóvel afirmou que o animal havia sido deixado ali pelo comerciante H.Y.C., de 25 anos. Tanto o dono do imóvel, quanto o proprietário da casa e o comerciante foram levados para o plantão policial. Lá, o comerciante afirmou que vendeu um veículo há três anos por R$ 11 mil para o açougueiro M.J.L., 33, o dono do cavalo, mas que não havia recebido o valor combinado.

Recentemente, ambos conversaram sobre a entrega de um potro como parte do pagamento da dívida, o que não ocorreu. Diante disso, o comerciante foi até a Rua Elias Fausto, onde o cavalo estava guardado, e apropriou-se do animal e de uma charrete. O açougueiro chegou a fazer um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento do animal, na época.

A charrete não foi localizada no local, mas o comerciante informou onde ela estava guardada. Tanto o animal quanto a charrete foram recolhidos e devolvidos para o proprietário.