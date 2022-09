Covolan entra em recuperação judicial depois de crise agravada por incêndio

De acordo com laudo, empresa de Santa Bárbara está com dívida de R$ 27,1 milhões

A Covolan Indústria Têxtil teve um pedido de recuperação judicial aceito pela 1ª Vara Cível de Santa Bárbara d’Oeste na última segunda-feira. A empresa recorreu a essa alternativa em meio a uma crise no setor têxtil e após ter sua situação agravada por um incêndio ocorrido em sua fábrica, em fevereiro deste ano.

No processo, a Covolan cita que, desde junho, tem sido acionada judicialmente por seus credores, o que impacta diretamente na manutenção de suas atividades.

Conforme laudo feito pela administradora judicial, em junho, a dívida acumulada era de R$ 27,1 milhões, dos quais R$ 20,2 milhões se referiam a obrigações trabalhistas.

Em processo, Covolan cita que desde junho tem sido acionada judicialmente por seus credores – Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

Devido à recuperação judicial, todas as ações judiciais contra a empresa estão suspensas pelo período de 180 dias, prorrogáveis por mais 180 dias.

“Isso, obviamente, dá tempo para ela [a empresa] poder ter paz, calma e tranquilidade para se movimentar e se reerguer”, disse o advogado que representa a Covolan, Otto Willy Gübel Júnior.

Agora, o próximo passo é a empresa, num prazo de 60 dias, apresentar um plano de reestruturação à Justiça. “Economistas, financistas e advogados vão trabalhar nesse plano para trazer não só as soluções e medidas para o ressurgimento da empresa, ou seja, para ela se restabelecer, mas também a forma de pagamento de seu passivo”, afirmou.

No processo, a Covolan aponta que, assim como tantas outras empresas do setor, sofreu com a entrada de produtos têxteis chineses no Brasil, problema intensificado a partir de 2005.

“Você pode ver que, de lá para cá, várias empresas entraram em recuperação judicial, e algumas, inclusive, faliram”, comentou Gübel Júnior.

Depois, também houve os prejuízos causados pela pandemia da Covid-19 e pelo incêndio ocorrido em fevereiro deste ano.

As chamas destruíram uma área que produzia o equivalente a 48% do faturamento da empresa, o qual já estava comprometido pela falta de capital de giro, pela alta dos preços e pela ausência de fluxo de caixa. Apenas em 2022, as perdas já ultrapassam R$ 90 milhões.

“Esse incêndio na fábrica, obviamente, fez com que ela tivesse de parar as atividades empresariais. O seguro não foi pago com a agilidade que ela gostaria, e isso fez com que ela tivesse de pedir a recuperação judicial”, declarou o advogado.

COLABORADORES. Paralelamente, o quadro de funcionários diminuiu 64% no primeiro semestre deste ano, segundo o laudo da administradora judicial. Atualmente, a empresa, que possui 56 anos de atuação, tem 400 colaboradores diretos e 2 mil indiretos.

“A gente tem certeza de que ela tem capacidade de se restabelecer, continuar gerando emprego, continuar gerando renda, e ainda vai ser uma empresa pujante”, ressaltou.