Corpo é encontrado em praça em Santa Bárbara, que registra primeiro homicídio do ano

Corpo de Gederson Mosquim foi descartado em uma praça na Rua Guaratinguetá, no Jardim Esmeralda - Foto: Reprodução

O corpo de um homem, identificado como Gederson Mosquim, de 44 anos, foi encontrado com ferimentos no pescoço em uma praça do Jardim Esmeralda, em Santa Bárbara d’Oeste, na madrugada desta sexta-feira (12). Este é o primeiro homicídio registrado no ano, segundo levantamento do LIBERAL, junto a SSP (Secretaria de Segurança Pública) do Estado de São Paulo e o caso será investigado pela Polícia Civil.

Conforme consta em boletim de ocorrência, por volta de 0h30, os guardas municipais foram acionador por populares, informando que, naquele momento, um carro passou na praça, localizada na Rua Guaratinguetá, e os ocupantes teriam “jogado” um corpo para fora do veículo e fugido do local.

Ao chegarem no endereço, os patrulheiros encontraram o corpo de Gederson, que tinha ferimentos no pescoço ocasionados por algum objeto cortante. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e a equipe constatou o óbito no local.

Agentes do Instituto de Criminalística também atenderam a ocorrência e o corpo da vítima foi levado ao IML (Instituto Médico Legal) de Americana.

Um boletim de ocorrência foi registrado como homicídio no plantão policial e as causas deste crime serão apuradas pela Polícia Civil.

Primeiro caso

Com a localização do corpo de Gederson Mosquim na madrugada desta sexta-feira (12), Santa Bárbara d’Oeste registrou seu primeiro homicídio do ano e deixa o rol de única cidade com população na faixa dos 100 mil a 200 mil habitantes no Estado de São Paulo sem nenhum homicídio registrado em 2024, conforme apuração do LIBERAL.