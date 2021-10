Corpo de idoso é encontrado em lago de usina de Santa Bárbara

20 out 2021 às 14:18 • Última atualização 20 out 2021 às 14:20

O corpo de um idoso, identificado como Alcindo Maria, de 64 anos, foi encontrado, no começo da noite de terça-feira (19) no lago de uma antiga usina, no bairro Primavera, em Santa Bárbara d’Oeste.

De acordo com boletim de ocorrência do caso, os policiais militares foram acionados por volta das 19h por um homem de 37 anos, dizendo que estava em um campo de aeromodelismo e no lago próximo dali, viu o corpo de uma pessoa, que já estava em estado avançado de decomposição.

Desta forma, a equipe foi ao local e com a chegada da Polícia Civil e dos peritos do Instituto de Criminalística, as autoridades encontraram um documento de identidade do homem, com o nome de Alcindo Maria, uma caixa de remédio, um relógio de pulso e o valor de R$ 204 em espécie.

A reportagem tentou contato com o IML (Instituto Médico Legal) para saber se o corpo já havia sido encaminhado ao órgão e liberado aos familiares, mas não obteve resposta.