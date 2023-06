Corpo de homem é localizado em lagoa no Parque dos Ipês

O corpo de um homem foi localizado pela GCM (Guarda Civil Municipal) na tarde desta segunda-feira (19), em uma lagoa no Parque dos Ipês, em Santa Bárbara d’Oeste. Aparentemente, ele não tinha ferimentos.

Corpo foi encontrado no Parque dos Ipês, em Santa Bárbara – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Como não portava documento, ainda não foi identificado pela polícia. O caso foi registrado como morte suspeita no 3º Distrito Policial.

A GCM esteve no local e encontrou o cadáver boiando. No bolso foram achados um celular e R$ 419 em dinheiro. Os peritos do IC (Instituto de Criminalística) de Americana e um investigador fizeram os primeiros levantamentos sobre as circunstâncias do ocorrido.

O delegado Gabriel Fagundes Toledo Netto disse que o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Americana para a realização de exame necroscópico, que deve confirmar a causa da morte.

“Não temos condições de informar, nesse momento, há quantos dias houve a morte, mas deve ser estimado no laudo. Acreditamos que ocorreu um afogamento”, relatou o delegado.