Corpo de homem é encontrado no Santa Rita de Cássia

Homem não portava documentos e ainda não teve a identidade determinada; corpo tinha ferimentos no braço

O corpo de um homem foi encontrado no bairro Santa Rita de Cássia, em Santa Bárbara d’Oeste, na madrugada desta segunda-feira (12). Segundo a PM, ele tinha ferimentos nos braços. A identidade dele ainda não tinha sido determinada.

Corpo foi encontrado em uma viela da Rua Euclides da Cunha – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a PM foi acionada por volta das 4h30 para comparecer a uma viela na Rua Euclides da Cunha.

No local, a equipe encontrou o corpo de um homem com idade entre 35 e 40 anos caído ao chão. Ele não portava documentos e tinha ferimentos no braço.

O corpo foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Americana e um boletim de ocorrência foi registrado como homicídio no plantão policial de Santa Bárbara.