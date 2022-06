Corpo de aposentada é encontrado em terreno e polícia prende namorado

O corpo da aposentada Maria Inês Francisca da Silva Romero Correa, de 73 anos, foi encontrado em um terreno no Jardim Cândido Bertini, em Santa Bárbara d’Oeste, nesta quinta-feira (9). Suspeito do homicídio, o namorado dela, Josias Sass Ribeiro, foi preso preventivamente. A mulher estava desaparecida desde o último dia 2.

De acordo com informações da GCM (Guarda Civil Municipal), por volta de 15h30 desta quinta, patrulheiros foram chamados a comparecer à Rua Polônia por conta da localização de um cadáver em um terreno.

No local, uma área verde, um trabalhador relatou que operava uma retroescavadeira quando, ao revirar a terra, encontrou o corpo de uma mulher enterrado no local.

Familiares reconheceram o corpo como sendo de Maria Inês. O cadáver foi levado ao IML (Instituto Médico Legal) de Americana e o caso apresentado na DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Santa Bárbara.

Prisão: A Justiça expediu um mandado de prisão ao suspeito do feminicídio, que foi cumprido no mesmo dia da localização do corpo.

Segundo o registro policial, a Polícia Civil teve informações de que o suspeito, Josias Sass Ribeiro, de 56 anos, que era namorado da vítima, estava em um bar na Avenida da Amizade.

Os policiais também foram informados que o homem soube da localização do corpo e que estava tentando fugir.

No bar, os civis foram informados de que o homem estava em um estacionamento de veículos, na mesma avenida.

Com o apoio da Gama (Guarda Municipal de Americana), ele foi encontrado por volta das 23h, confessou o crime e foi conduzido ao plantão policial e ficou preso temporariamente. O caso continua sendo investigado.

O suspeito já havia cumprido 10 de 18 anos de condenação pelo assassinato de uma ex-companheira.