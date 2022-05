Corá faz moção de aplauso para youtuber foragido e investigado por fake news

O vereador Felipe Corá (Patriota), de Santa Bárbara d’Oeste, protocolou, nesta segunda-feira (9), uma moção de aplauso para Allan dos Santos, youtuber e jornalista bolsonarista, por atos em defesa da liberdade e da democracia. A manifestação aconteceu um dia depois de Allan descumprir uma medida judicial e inaugurar um canal no YouTube e publicar três vídeos — ele está proibido de produzir conteúdos para a internet desde outubro do ano passado.

Vereador Felipe Corá ao lado do jornalista bolsonarista Allan dos Santos, investigado por fake news – Foto: Divulgação

Fundador do canal conservador Terça Livre e declarado apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL), o jornalista é investigado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) em dois inquéritos por envolvimento em um esquema de produção de fake news e por supostamente integrar uma milícia digital responsável por direcionar ataques à suprema corte e à constituição.

Atualmente, Allan dos Santos mora nos Estados Unidos e está foragido desde outubro do ano passado, quando o ministro Alexandre de Moraes decretou a sua prisão e determinou que o jornalista tivesse todas as suas contas na internet e redes sociais bloqueadas.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O youtuber, porém, tem descumprido esta ordem e já chegou a reativar algumas de suas plataformas, como o Instagram. No último domingo (8), ele publicou vídeos direcionados para seus seguidores e pedindo por doações.

Ao LIBERAL, o vereador barbarense diz que Allan é uma vítima “de uma ditadura do judiciário”, que o levou “a buscar asilo político nos Estados Unidos”.

“Allan dos Santos é um brilhante jornalista que teve sua liberdade física e moral arrancada pelo sistema. Defensor de um jornalismo independente contra a desinformação feita por pseudos jornalistas militantes de redação”, disse Corá, que completou: “Fake news é o que parte da mídia faz [que], em vez de reportar informações, usam de suas posições em redações para fazer política partidária, ideológica”, disse o parlamentar depois de ser questionado sobre a situação de Allan dos Santos com a Justiça.

Na moção, Felipe Corá, um dos articuladores da vinda do presidente Bolsonaro para Americana, no começo de abril, menciona o youtuber como “uma referência no combate ao comunismo” na América Latina e um defensor do conservadorismo. Além disso, exaltou o fato do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump ter compartilhado uma análise de Allan em suas redes sociais.

Allan, escreve Corá, “logrou o grande feito de ter sua análise sobre as eleições americanas divulgadas nas redes sociais de Donald Trump, [então] presidente em exercício nos EUA, tornando-se o primeiro jornalista brasileiro a atrair a atenção de um presidente americano”. O vereador também elogiou a popularidade que Allan tinha nas redes sociais, antes de serem bloqueadas.