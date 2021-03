Cooperativas estão desde janeiro sem contratos em Santa Bárbara

As duas cooperativas responsáveis pela coleta seletiva de Santa Bárbara d’Oeste operam sem contrato desde janeiro deste ano. Esse já é o terceiro mês em que elas trabalham sem receber o repasse mensal da prefeitura, que deveria ser de R$ 40 mil, de acordo com um acordo assinado com o MP (Ministério Público).

Com isso, a situação financeira das cooperativas tem se deteriorado. A “Juntos Somos Mais Fortes”, por exemplo, contraiu uma dívida de mais de R$ 20 mil para conseguir manter a realização do serviço, enquanto a Recicoplast precisou tirar dinheiro de um fundo reservado para emergências.

Isabel, da Recicoplast, falou sobre o caso – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

“Estamos desde janeiro sem receber e estamos na luta, como sempre, só não podemos desistir. O trabalho dobra, tem que ir pra rua buscar mais opções”, disse a presidente da Recicoplast, Isabel Aparecida Antunes da Silva, ao LIBERAL.

O vínculo com as duas cooperativas venceu em dezembro do ano passado. Ambas recebiam cerca de R$ 12 mil por mês, cada, para recolher o material e fazer a triagem para a reciclagem. O Gaema (Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente), de Piracicaba, viu deficiências nas condições e no contrato, e investigou a situação.

No fim do ano passado, a prefeitura assinou um acordo, se comprometendo a aumentar para R$ 40 mil o valor do repasse mensal para cada cooperativa, e melhorar a estrutura física dos locais – a Recicoplast vai ganhar uma nova sede.

Prefeitura afirma que contrato está “tramitando junto à administração” – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

As duas prestadoras começaram o ano sem contrato, com a perspectiva de o município agilizar logo em janeiro a assinatura do novo vínculo, com maior repasse, o que não aconteceu. Elas só foram convocadas em fevereiro para apresentar os documentos necessários.

“As cooperativas foram chamadas tardiamente para fazer a apresentação dessas documentações para que pudesse se dar a renovação do contrato da coleta seletiva. Já estamos caminhando para o final do mês de março sem nenhum sinal que vislumbre a possibilidade de nós estarmos assinando esse contrato”, alega a diretoria executiva da “Juntos Somos Mais Fortes”.

Ainda segundo a cooperativa, a secretaria de Meio Ambiente não responde quando se dará a renovação do vínculo com o município.

“Colocamos para o secretário de Meio Ambiente que a falta de celeridade nesse processo tem criado um ônus na cooperativa”, acrescenta a “Juntos Somos Mais Fortes”.

Questionada, a prefeitura disse que o contrato está “tramitando junto à administração para posterior assinatura” e que realiza o processo para o pagamento do serviço.

Estrutura

A presidente da Recicoplast, Isabel Aparecida Antunes da Silva, afirma que a prefeitura está demorando para realizar as obras de melhoria na infraestrutura do prédio onde a cooperativa funciona, no Conjunto dos Trabalhadores.

Local tem parte do telhado quebrado e não possui uma estrutura física que proteja os cooperados – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

O TAC firmado em dezembro estipulava o investimento de R$ 727 mil nos reparos – a maior parte do dinheiro deve ser usada para a construção de uma nova sede, mas o acordo previa que, enquanto esse local não estivesse pronto, o município deveria realizar obras emergenciais no atual endereço.

O local tem parte do telhado quebrado e não possui uma estrutura física que proteja os cooperados do sol. Com isso, eles ficam expostos o dia todo ao forte calor e, quando chove, as dependências da sede são inundadas, forçando a interrupção do serviço.

“A galera está desistindo de trabalhar aqui. O serviço já não é fácil, aí você fica sol e chuva, o tempo todo. Tá almoçando, a água cai dentro da alimentação, porque aqui quando chove molha tudo, não tem onde ficar”, disse Isabel.

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste não respondeu sobre os problemas estruturais da Recicoplast. Sobre a nova sede, informou que o projeto está sendo atualizado, pois os valores sofreram alteração devido ao aumento no preço dos materiais de construção.