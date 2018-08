Contribuintes de SB terão que pagar honorários advocatícios

Contribuintes que aderiram ao Refis (Programa de Recuperação Fiscal) lançado no ano passado pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste terão que pagar, além dos valores já acordados, honorários advocatícios aos procuradores jurídicos do município. Uma decisão do TJ-SP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo) considerou ilegal a decisão da secretária de Fazenda, Raquel Campagnol, de incluir a verba – que por lei pertence aos servidores – no pacote de descontos de até 90% previstos no programa. Não cabem mais recursos.

O ato foi questionado por 15 procuradores através de um mandado de segurança. Nele, eles citaram como exemplo um clube da cidade que devia mais de R$ 750 mil ao município e teve o montante reduzido para R$ 250 mil com o Refis. A verba honorária prevista, que era de R$ 75 mil, caiu para R$ 25 mil. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

Para o tribunal, a prefeitura concedeu descontos sobre um montante que não lhe pertencia. “Naqueles feitos onde já houve fixação pelo juiz de verba de sucumbência, como por exemplo nas execuções fiscais não embargadas ou com embargos julgados improcedentes, não poderia ocorrer abatimento da verba honorária na mesma proporção do abatimento concedido pelo programa de recuperação fiscal, pelo simples fato de que a Administração só pode conceder descontos, abatimentos e isenções dos tributos e outros débitos, e não daqueles valores que por lei pertencem a terceiros” diz um trecho do acórdão, assinado pela desembargadora Vera Lúcia Angrisani.

A decisão dos magistrados ainda poderia ser questionada no STJ (Superior Tribunal de Justiça) ou no STF (Supremo Tribunal Federal), mas a secretária de Fazenda optou por não recorrer. No único recurso apresentado por ela – chamado de embargos de declaração, usado para apontar omissões ou contradições de uma sentença – o TJ-SP considerou que a titular da pasta “agiu de má-fé” e a multou em 2% do valor da causa.

Ao todo, o Refis 2017 negociou R$ 6 milhões em impostos e taxas atrasados da prefeitura. Segundo a assessoria de imprensa da administração, R$ 1,4 milhão desse montante está sujeito à decisão do tribunal. Em nota, o município afirmou que o valor a ser pago aos procuradores “ainda não foi apurado”.