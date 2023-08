Contentores de lixo são instalados no Distrito Industrial 2 para evitar ações de quatis

Animais reviravam as lixeiras em busca de comida, gerando reclamações na região

A prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste disponibilizou, na última semana, contentores de lixo com tampa para o bairro Distrito Industrial 2, com o objetivo de evitar a presença de quatis, que estavam revirando as lixeiras e gerando reclamações na região.

“A medida resolve o problema do lixo que ficava espalhado nas vias, mas também protege os quatis de uma possível intoxicação alimentar com a ingestão de alimentos estragados ou inapropriados para a espécie”, explicou o vereador Juca Bortolucci (PV), que já havia solicitado, em junho, a instalação.

O vereador destacou ainda que, além da sujeira, a exposição também colocava os animais em risco de atropelamento, uma vez que invadiam as ruas para conseguirem acessar o lixo.

Na época em que foi feita a solicitação, o advogado Vinícius Prata, da empresa Tratmetal, disse ao LIBERAL que há oito salões para locação na Rua Plínio Salgado e as lixeiras não comportavam todos os resíduos.

“Como são abertas, propiciam o aparecimento dos quatis que saem de uma área verde na região, atraídos pelo lixo e acabam revirando tudo. Dessa forma, também acabam atraindo outros animais”, explicou na época.

Segundo o vereador, a Secretaria de Meio Ambiente acompanha a trajetória destes animais, que possuem oferta de alimentos em áreas rurais do município.