Conta de água terá reajuste de 16,96% em Santa Bárbara, a partir de abril

Reservatório parte do sistema de água de Santa Bárbara d’Oeste - Foto: DAE Santa Bárbara

A conta de água e esgoto cobrada pelo DAE (Departamento de Água e Esgoto), em Santa Bárbara d’Oeste, terá um reajuste de 16,96% a partir de abril.

O percentual, que é quase o dobro do ano passado, foi definido pela Ares-PCJ (Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí), responsável por determinar o reajuste.

A mesma correção vai valer para as diferentes faixas de consumo, e também para as categorias de imóveis, que incluem residências normais, sociais, entidades filantrópicas, comércios, prédios públicos e indústrias.

A título de exemplo, até então, a tarifa mínima (0 a 10 metros cúbicos de água consumidos no mês) cobrada de uma residência normal é de R$ 22,23. Com o reajuste, ela passará para R$ 26.

Como a tarifa mínima de esgoto tem o mesmo valor e é calculada de maneira equivalente à tarifa de água, o consumo mínimo de uma residência normal passará a custar, por mês, R$ 52. Atualmente, é de R$ 44,46.

Em Santa Bárbara, a conta de água é calculada em forma de cascata. Uma residência que consome 25 metros cúbicos de água por mês, por exemplo, atinge três faixas de consumo e é cobrada da seguinte maneira, atualmente:

10 m³ – faixa de consumo mínimo: R$ 22,23

– faixa de consumo mínimo: R$ 22,23 + 10 m³ – faixa de consumo de 11 a 20 m³ (R$ 3,02): R$ 30,20

– faixa de consumo de 11 a 20 m³ (R$ 3,02): R$ 30,20 + 5 m³ – faixa de consumo de 21 a 30 m³ (R$ 4,08): R$ 20,40

– faixa de consumo de 21 a 30 m³ (R$ 4,08): R$ 20,40 Total cobrado por 25 m³: R$ 72,83

Como fica com o reajuste, a partir de abril, em um consumo de 25 metros cúbicos:

10 m³ – faixa de consumo mínimo: R$ 26

– faixa de consumo mínimo: R$ 26 + 10 m³ – faixa de consumo de 11 a 20 m³ (R$ 3,53): R$ 35,30

– faixa de consumo de 11 a 20 m³ (R$ 3,53): R$ 35,30 + 5 m³ – faixa de consumo de 21 a 30 m³ (R$ 4,77): R$ 23,85

– faixa de consumo de 21 a 30 m³ (R$ 4,77): R$ 23,85 Total cobrado por 25 m³: R$ 85,15

Além da mudança no valor das contas, também haverá alta no preço dos serviços realizados pelo DAE. Neste caso, o reajuste foi definido em 5,79%. No ano passado, havia sido de 10,78%.

A resolução que detalha as mudanças na conta de água e esgoto foi publicada oficialmente nesta quinta-feira (16). O percentual que passará a valer no próximo mês é quase o dobro do reajuste determinado em 2022. No ano passado, a alta na tarifa foi de 9,85%.

O valor a ser reajustado considera tudo o que o departamento teve de despesa, além de todos os investimentos a serem realizados. Os números são inseridos em uma fórmula antes de se chegar ao índice final. No início do mês, houve uma reunião para discutir o assunto, conforme o LIBERAL noticiou.