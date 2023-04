Consultoria é contratada para resolver problemas de aterro em Santa Bárbara

Aterro foi interditado em maio do ano passado e, desde então, a cidade tem mandado os resíduos para Americana

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste contratou a consultoria da empresa Bio Esfera Gestão Ambiental Ltda para tentar identificar e solucionar os problemas do aterro da cidade. O valor a ser pago será de R$ 214,5 mil em um contrato com vigência de seis meses.

De acordo com a administração, entre as finalidades da empresa está a instalação de poços de monitoramento e análises de água e solo solicitadas pela Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo).

O aterro foi interditado em maio do ano passado, por falta de licenças. Desde então, a prefeitura tem mandado os resíduos sólidos do município para Americana, ao custo de R$ 5,6 milhões por ano.

“O aterro sanitário segue parcialmente interditado, recebendo as manutenções necessárias, além das adequações solicitadas pela Cetesb para sua ampliação e retorno de operação”, cita a prefeitura.

SEM PRAZO. A retomada das atividades segue sem data definida. A prefeitura também pretende dispor, em área própria e de forma ambientalmente adequada, os resíduos sólidos urbanos da cidade em um período de quase 21 anos.