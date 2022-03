Consultora de Santa Bárbara perde R$ 3 mil ao acreditar que tinha sido premiada

Uma consultora de 26 anos, moradora do Jardim Sartori, em Santa Bárbara d’Oeste, perdeu R$ 3 mil nesta quarta-feira (23), ao acreditar ter sido contemplada para participar do programa Roda a Roda Jequiti, do SBT.

A vítima relatou no registro policial que recebeu uma ligação de um homem que se identificou como Marcos, representante da empresa. Ele contou à consultora que ela tinha sido contemplada para receber R$ 3,5 mil, mas que para receber o valor, precisaria depositar R$ 1 mil.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Acreditando ser da Jequiti, a mulher se dirigiu a uma agência bancária, onde, ainda em contato com o estelionatário, fez a transferência no valor de R$ 1.001,19.

Assim que concluiu a operação, ela foi informada pelo golpista que precisaria realizar uma nova transferência, agora no valor de R$ 2 mil, pois havia sido escolhida para participar do programa Roda a Roda Jequiti. À vítima, ele disse ainda que com esse novo depósito, sua premiação subiria para R$ 6 mil, já com ajuda de custos para ir ao estúdio da emissora, em São Paulo. A consultora confiou no golpista e fez um novo depósito, agora no valor de R$ 1.999,19.

Após realizar as duas transferência, ela continuou na agência bancária por cerca de 40 minutos, o que chamou a atenção dos funcionários que acionaram a GCM (Guarda Civil Municipal).

Abordada, a mulher contou ao patrulheiro o que havia acontecido e que, naquele momento, aguardava o depósito do prêmio prometido. Ela foi informada de que teria caído em um golpe e foi orientada pela GCM a procurar uma delegacia. Um Boletim de Ocorrência foi registrado no Plantão Policial do município.

Procurada, a Jequiti ainda não se pronunciou a respeito do uso de seu nome em golpes.