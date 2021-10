Consultas e cirurgias são retomadas em Santa Bárbara d’Oeste

10 out 2021 às 08:29 • Última atualização 10 out 2021 às 08:30

Segundo o prefeito Rafael Piovezan, decisão ocorre com a melhora do cenário no município e o avanço da imunização

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste revogou um decreto do início da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) que interrompia, dentre outras situações, a realização de consultas e cirurgias eletivas na rede municipal.

A decisão, segundo o prefeito Rafael Piovezan, ocorre com a melhora do cenário no município e o avanço da imunização.

“As estruturas de saúde passam a atender da mesma forma como antes da pandemia. Isso tudo é resultado logicamente da vacinação que temos na cidade”, comentou, em vídeo nas redes sociais na sexta-feira.

De acordo com Piovezan, Santa Bárbara registrava, até esta sexta, 91% da população com a primeira dose e 65% com a segunda.

Segundo dados da prefeitura, o município tinha anteontem ocupação de 11% em leitos de UTI, 6% em leitos sem respiradores e nenhum paciente em leitos com respiradores.

O atendimento de pacientes Covid na cidade ocorre no Hospital Santa Bárbara e no Hospital de Campanha, montado no campus da Unimep. A prefeitura, entretanto, não detalha nos boletins o número de leitos disponíveis e ocupados por unidade, como faz Americana.

Atualmente, Santa Bárbara contabiliza 815 óbitos e 23.797 casos. O município também tem registrado quedas significativas nos índices.

Depois de bater 128 mortes em junho, o número caiu para 15 em setembro. Em outubro, houve a notificação de apenas uma morte.

A prefeitura diz que investiu mais de R$ 30 milhões no combate à Covid, usados para a montagem e manutenção de leitos e a contratação de profissionais de saúde.