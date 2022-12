Consolidada como um polo para eventos

Apresentação da banda Sepultura na última edição do Santa Bárbara Rock Fest - Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

Santa Bárbara d’Oeste tem se consolidado na região como a cidade dos eventos. Eleita uma das “Capitais Culturais” do Estado de São Paulo em 2020, título renovado este ano ao ser escolhida para sediar a Virada SP, o município tem um calendário repleto de festivais culturais, gastronômicos e turísticos. Em 2022, já foram pelo menos 20 eventos, que se destacam pela entrada gratuita e ampla adesão do público.

O ritmo de eventos na cidade demanda um grande esforço das organizações e também por parte do poder público. Secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix conta que há um grupo de gestão de eventos na prefeitura, com representantes de áreas como Obras, Meio Ambiente, Trânsito e Defesa Civil.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Mas a realização de eventos, principalmente aqueles de grande porte, precisa do apoio da iniciativa privada. Ao longo dos cinco anos que está à frente da pasta, Evandro estabeleceu um contato próximo com as empresas da cidade e da região.

Existem dois mecanismos para a iniciativa privada investir em eventos. O primeiro é através de leis de incentivo, tanto federal quanto estadual. Mas uma lei municipal também autoriza investimento direto, onde as empresas podem patrocinar bens e serviços através de edital de chamamento público, e em troca podem comercializar seus produtos ali dentro.

23ª edição da Festa da Negadinha da Usina registrou público recorde – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

“Hoje temos procura voluntária de empresas perguntando como fazem para investir em determinado evento, porque querem aparecer. As pessoas vêm para cá, há toda uma publicidade e uma visibilidade, então é bem interessante o retorno que estamos tendo hoje”, conta Evandro.

Os eventos e festivais fomentam a economia local até mesmo fora dos recintos, movimentando estabelecimentos gastronômicos e hotéis. E existe também o lado social, presente na troca de ingressos para apresentações artísticas por itens para doação a entidades, como alimentos ou produtos de limpeza.

Mão na massa

Um dos principais eventos no calendário da cidade, o Santa Bárbara Rock Fest chegou à sua quinta edição reunindo grandes nomes da música nacional em apresentações gratuitas, atraindo público de várias cidades e abrindo espaço para grupos em ascensão.

Produtora responsável pela contratação de bandas, a assessora técnica Fernanda Giunco, da Secretaria de Cultura e Turismo, conta que o principal desafio é se superar a cada edição e contratar artistas que agradem o público, em um processo de curadoria que envolve o secretário Evandro e também o prefeito Rafael Piovezan (MDB).

O festival já trouxe atrações como Frejat, Nenhum de Nós e Sepultura. Conseguir trazer esses grandes ícones é um desafio, que começa com o agendamento de datas e vai até o atendimento das demandas. “Artistas de grande porte têm necessidades técnicas, de som, luz, camarim que precisamos atender, e muitas vezes querem algo específico.

Esse ano, um produtor me pediu contato de pizzaria e o motoboy foi no Rock Fest entregar”, revela Fernanda.

Mesmo com novos eventos, a cidade segue valorizando iniciativas consolidadas. Esse é o caso do “Projeto Recitar – a palavra em Verso Vivo”, que estimula alunos de escolas municipais, estaduais e privadas de Santa Bárbara a produzirem poesia.

Festival Literário de Santa Bárbara foi uma das novidades no calendário de 2022 – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

O projeto chegou à quinta edição em seu novo nome e formato, mas existe desde 1997. Coordenador do projeto, Almir Pugina acredita que ele cresceu graças à adesão dos estudantes e das escolas.

A última edição, realizada em maio, mobilizou 500 pessoas no Teatro Municipal Manoel Lyra, entre alunos e funcionários.

“Propomos um tema que gera discussões. A ideia é que o estudante possa refletir sobre o cotidiano onde vive. A ideia não é transformá-los em artistas ou trabalhadores da arte, pode acontecer, mas o objetivo é despertar o senso crítico através da arte”, completa Pugina.

Tradição

Outro evento que já se tornou tradicional em Santa Bárbara é o Via Crucis, que chegou à 23ª edição. Diretor artístico do espetáculo, Otávio Delaneza destaca que é um projeto de grande porte, com quase mil figurinos, uma cidade cenográfica e cerca de 150 pessoas envolvidas.

O artista também está à frente do Cena Bárbara, festival de teatro que reúne grupos de várias cidades e já chegou à sétima edição. Além de oferecer espaço para artistas do interior, o festival também busca chegar às regiões mais periféricas de Santa Bárbara. “São dois eventos grandiosos no município, superimportantes para gerar cultura, estimular o social, turismo e economia”, declara Otávio.

Turismo

Santa Bárbara também organiza festivais turísticos para atrair público da cidade e região, gerando renda e visibilidade ao comércio local. Esse é o caso do Festival Gastronômico, que acontece em duas edições por ano, Verão e Inverno. Coordenadora do CAT (Centro de Atendimento ao Turista) e responsável pela organização do festival, Natalia da Cruz de Novaes conta que o objetivo é criar uma vitrine.

“A proposta é que os estabelecimentos desenvolvam pratos para o festival, vem sendo um processo ao longo dos anos e estamos conseguindo com que alguns façam isso. Inclusive para o Festival de Verão (que acontece entre 18 e 20 de dezembro) pedimos um prato com cana-de-açúcar, um ingrediente que remete à identidade da cidade”, contou Natalia.

Com frequência, os eventos de Santa Bárbara contam com a presença da Feira de Artesanato. Além de ser mais uma atração para o público, o artesanato também movimenta a chamada economia criativa, que serve de renda principal ou complementar para muitos artesãos.