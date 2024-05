Conselho pede retratação de Corá após vídeo que mostra criança vendendo trufa em Santa Bárbara

No vídeo vereador comprou todas as trufas de um garoto - Foto: Reprodução

O CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) encaminhou ofício à Câmara de Santa Bárbara d’Oeste, nesta segunda-feira (27), solicitando a retratação do vereador Felipe Corá (PL) sobre a postagem de um vídeo que ele divulgou nas redes sociais comprando todas as trufas que uma criança vendia no Jardim das Orquídeas.

Na justificativa, o conselho enfatiza que tem intensificado o processo de mobilização e sensibilização sobre o trabalho infantil e se faz necessária uma nova construção social cultural para o seu enfrentamento, e desta forma a conduta do vereador caracteriza uma ação de desconstrução do trabalho.

No documento, o CMDCA pede a retirada do vídeo por tratar-se de “um claro apoio ao trabalho infantil”, e pede que Corá realize retratação pública em sessão, “uma vez que tal publicação reforça a condição de violação dos direitos das crianças e adolescentes.”

O conselho também convidou os parlamentares a participarem da reunião da Comissão Municipal Intersetorial de Combate ao Trabalho Infantil.

Resposta

Corá disse ao LIBERAL que já retirou a gravação de sua página social. No vídeo, o parlamentar compra 20 trufas por R$ 100 e diz para a criança ficar com elas para revendê-las.

“Com o dinheiro que levou para a casa, ele arrumou o pneu da bicicleta e deu o dinheiro para que a mãe comprasse gás. Mas de qualquer forma, vou me retratar sobre isso na sessão”, afirmou o vereador.

No entanto, a reunião da câmara desta terça acabou interrompida pelo presidente da Casa, Paulo Monaro (PSD), por falta de quórum.