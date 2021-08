Conselho da Mulher de Santa Bárbara repudia fala de Corá sobre Professora Juliana

O Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos da Mulher de Santa Bárbara d’Oeste publicou nesta terça-feira (10) uma nota de repúdio à fala “agressiva e violenta” do vereador bolsonarista Felipe Corá (PSL) contra a vereadora Professora Juliana (PT), de Americana.

O vereador de Santa Bárbara, Felipe Corá, em vídeo em que ataca Professora Juliana – Foto: Redes sociais / Reprodução

O vereador disse em um vídeo veiculado em suas redes sociais para a petista “lavar a boca com ácido sulfúrico antes de falar mal do presidente Jair Bolsonaro“. Uma decisão judicial fez com que o vídeo fosse retirado do ar.

A vereadora chamou o presidente de genocida, por conta da demora na compra de vacinas contra o novo coronavírus (Covid-19) e por propagar o tratamento precoce, sem comprovação científica.

Professora Juliana durante sessão na última quinta: vereadores de Americana se omitiram – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Na nota, o Conselho da Mulher manifestou “indignação, perplexidade e total repúdio diante do fato”.

A publicação define como “deprimente” a atitude de Corá em um momento que se comemora 15 anos da Lei Maria da Penha, uma das leis mais modernas do mundo no combate à violência contra a mulher.



“Não vamos nos calar. Manifestamos indignação a essa atitude desrespeitosa, agressiva, violenta e vexatória do vereador. E nos solidarizamos com a Professora Juliana nesta luta”, encerra a nota.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Juliana protocolou denúncia à Comissão de Ética da Câmara de Santa Bárbara sobre a conduta de Corá e o caso está sendo analisado.

Na última sessão da Câmara de Americana, a maioria dos vereadores ignorou os ataques sofridos pela Professora Juliana, que repercutiram em nível nacional.

Nesta semana, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL), filho do presidente Jair Bolsonaro, defendeu Corá.