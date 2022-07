Conjunto de painéis do Parque Panambi é tombado como patrimônio

Cada painel é composto por 48 azulejos, com desenhos do professor Jorge Calil Assad Sallum – Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

Um conjunto de painéis com desenhos artísticos, no Parque Panambi, em Santa Bárbara d’Oeste, foi tombado como patrimônio de interesse cultural pela prefeitura. Ao todo, são 39 instalados no local.

Cada painel é composto por 48 azulejos, com desenhos do professor Jorge Calil Assad Sallum que retratam personagens infantis de clássicos literários e animações.

Junto aos painéis, o decreto tombou dois brinquedos do parque, que são esculturas lúdicas da designer Elvira Almeida.

Com o tombamento, as obras barbarenses receberão placas de identificação com data de origem, autoria, nível de tombamento, identificação numérica e o tema da ilustração. Além disso, os painéis deverão ser preservados em todas as características e elementos.

*Stela Pires, estagiária sob supervisão de Diego Juliani.