Confeiteiro perde R$ 4,2 mil ao cair no golpe do falso anúncio do Facebook

Um confeiteiro de 26 anos, morador de Piracicaba, perdeu R$ 4,2 mil nesta segunda-feira (20) ao cair no golpe do falso anúncio do Facebook. Ele acreditou que estava comprando uma motocicleta de um anunciante de Santa Bárbara, mas na verdade foi enganado por um golpista.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima viu o anúncio de venda no Facebook de uma motocicleta, uma CG Fan 2014, no valor de R$ 4,2 mil. Interessado, começou a conversar com o suposto vendedor, que pediu que as conversas fossem realizadas por WhatsApp.

No aplicativo de conversas, o confeiteiro fez as negociações e o golpista passou uma conta para depósito e explicou ao homem que ele poderia retirar o veículo na Avenida João Ometto, no Jardim Panambi, e que o valor deveria ser pago a ele.

O confeiteiro se dirigiu para Santa Bárbara e no local conversou com três homens, que confirmaram a venda. Porém, a vítima fez o PIX para a conta que o golpista tinha pedido e não para o real vendedor da moto.

Como o dinheiro não caiu na conta do verdadeiro vendedor, ele não liberou o veículo e ambos perceberam que tinham caído em um golpe. O confeiteiro esteve no plantão policial de Santa Bárbara e o caso foi registrado como estelionato.