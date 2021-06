Condições de pista de skate provocam queixas no Jardim São Francisco

A pista de skate localizada na Praça Augusto de Toledo, no Jardim São Francisco, em Santa Bárbara d’Oeste, se encontra em situação precária e provoca reclamações dos usuários.

De acordo com o ajudante de produção Willian Mascarenhas, de 18 anos, a pista apresenta buracos, material gasto e falta de iluminação, o que deixa mais perigoso o uso dela, principalmente no período noturno.

Pista de skate em SB apresenta uma série de problemas e até agora melhorias não foram feitas – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

“O pessoal da prefeitura fez duas rampas erradas ainda e deixou por lá, sem executar os devidos reparos. Acaba sempre sobrando para nós skatistas tirarmos do nosso bolso para tentar agregar com novos obstáculos, ou até mesmo cimentar os buracos no chão”, reclama Willian, que faz parte de um grupo de skatistas que frequenta o local. Agora, eles pedem colaboração e melhorias por parte da administração.

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste foi questionada e informou apenas em nota que a demanda foi encaminhada ao setor responsável para análise.

