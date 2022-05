Condenado por matar mulher a facadas é recapturado em Santa Bárbara

Um homem de 29 anos, condenado há 18 anos e 8 meses de reclusão e que estava foragido do sistema prisional desde março deste ano, foi recapturado em Santa Bárbara d’Oeste na noite desta quinta-feira (12). Ele foi condenado por homicídio qualificado e cumpria pena na Penitenciária de Casa Branca.

Segundo informações do 19° BPMI (Batalhão de Polícia Militar do Interior), por volta de 19h desta quinta, policiais da Força Tática faziam patrulhamento pelo Centro quando, na Avenida Tiradentes, viram um Renault Clio com três homens dentro. Um dos ocupantes que estava no banco traseiro se abaixou ao ver a viatura.

A ação chamou a atenção dos militares, que resolveram abordar o veículo. Eles fizeram sinais de parada, o que não foi acatado pelo motorista que tentou fugir dos policiais. Houve um breve acompanhamento até que, na Avenida de Cillo, conseguiram abordar o veículo.

No carro foram encontrados dinheiro, anotações do tráfico e dois celulares. Sem documentos, todos foram levados ao plantão policial do município.

Dentro do carro estavam dois celulares, anotações do tráfico e dinheiro

Questionado, um dos passageiros do veículo chegou a dar um nome falso aos policiais, mas foi identificado em seguida.

Segundo a polícia, ele foi preso em 2015 após matar uma mulher a facadas e abandonar o corpo dela em uma área verde, no Vale das Flores, em Santa Bárbara, na madrugada de 31 de dezembro de 2012, e estava foragido desde março deste ano, quando foi beneficiado pela saída temporária. Ele foi direcionado ao sistema prisional e os outros dois foram liberados.