Concurso público em SB usa questões idênticas de outra prova

A prova do concurso público para fisioterapeuta em Santa Bárbara d’Oeste, aplicada no último domingo pela SHDias Consultoria e Assessoria, utilizou seis questões idênticas a de outro concurso, realizado em 25 novembro de 2018 pelo Instituto Excelência, de Maringá (PR). Cinco delas são idênticas em enunciado e resposta. Apenas uma é de alternativa diferente, já que a prova de Santa Bárbara só tinha quatro opções (até letra “d”) e a original cinco (letra “e”).

Representante do Instituto Excelência disse que não tem nenhum vínculo com a SHDias, que é de Indaiatuba, e que vai analisar o que pode ser feito. Já a empresa responsável pelo concurso de Santa Bárbara afirmou que tem uma banca própria para elaborar suas provas e que vai checar o caso. Já a prefeitura disse que todas as questões precisavam ser inéditas.

O LIBERAL teve acesso ao caderno de questões através de um fisioterapeuta de Santa Bárbara que prestou o concurso e identificou as questões iguais depois de uma pesquisa no Google. A reportagem constatou que seis questões da prova são idênticas a aplicada para o Coffito (Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional), de Brasília, no “exame de conhecimento para concessão de registro do título de especialista na área de fisioterapia neurofuncional no adulto”.

Foto: Reprodução

Na prova de Santa Bárbara, as questões são: 17, 18, 19 20, 21 e 22. Já suas correspondentes na prova da Coffito: 18, 22, 31, 36, 39 e 34. Cinco dessas questões são idênticas no enunciado e também na resposta correta, segundo o gabarito da Coffito. Uma delas cita situação hipotética envolvendo uma mulher com iniciais J.A.P.R., de 45 anos, com problemas para manusear objetos com a mão direita. Na prova de Santa Bárbara, a pergunta é idêntica e a alternativa “a”, que é a certa, é igual.

A única pergunta cuja resposta não tem letra correspondente é a questão 22 da prova de Santa Bárbara. No exame da Coffito, ela correspondente ao tópico 34, e a resposta correta era a letra “e”. Como a prova de Santa Bárbara só tinha até a “d”, a alternativa certa era “c”.

O fisioterapeuta que procurou o LIBERAL e pediu para não ser identificado teme que o concurso esteja comprometido. “Qualquer pessoa que por ventura viu a outra prova levou vantagem”, criticou.

Perguntas originais

Segundo o diretor administrativo do Instituto Excelência, Pedro Gustavo de Andrade Fernandes, a empresa não tinha ciência do fato e não vendeu ou autorizou o uso de suas questões. Ele afirmou que casos similares já aconteceram, mas nunca envolvendo outra empresa.

“Não temos nenhuma relação com essa empresa (SHDias). Nossas provas, uma vez aplicadas, a gente nem repete as questões. Vamos apurar a situação, passar para o setor responsável, falar com a banca elaboradora das questões e analisar o que pode ser feito”, afirmou Fernandes.

Uma representante do setor administrativo financeiro da SHDias disse ao LIBERAL que a empresa não compra questões e conta com uma banca de professores para elaboração das provas, incluindo um fisioterapeuta. Ela pediu que as perguntas fossem encaminhadas por e-mail para análise da banca, que teria que justificar o caso, mas não houve resposta até o fechamento desta reportagem.

De acordo com o edital do concurso, será aberto período para recursos no site www.shdias.com.br. Nessa segunda, ainda não havia essa opção no site, assim como o caderno de questões e o gabarito ainda não estavam disponíveis até às 18h.

A prefeitura disse que todo o processo, inclusive as questões, é de responsabilidade da empresa e que o contrato prevê que elas sejam inéditas. “A orientação é para que o candidato entre com recurso relatando a situação. A Comissão de Concurso Público apurará os fatos e tomará as medidas necessárias”, informou em nota.

De acordo com o professor doutor em direito público pela USP (Universidade de São Paulo), Marcio Pugliesi, o caso abre a possibilidade de que algum interessado entre com um mandado se segurança ou pedido de nulidade da prova. “Dizendo que, não se pode comprovar, mas qualquer um dos concorrentes poderia ter tido acesso aquela prova e seria beneficiado em cinco questões, que dá uma diferença muito grande”, explicou.