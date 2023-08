Santa Bárbara abre inscrições para novo concurso público com 174 vagas

Vagas são para diversas áreas e níveis de escolaridade com salários que variam de R$ 1.567,52 a R$ 9.147,44

Começam nesta segunda-feira (7) as inscrições para o Concurso Público da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste que conta com 174 vagas para 59 cargos de diversas áreas e níveis de escolaridade com salários que variam de 1.567,52 a R$ 9.147,44.

O interessado tem até 29 de setembro para acessar o site da Vunesp pelo link www.vunesp.com.br e se candidatar. Aqueles que precisarem de isenção de taxa tem até esta terça-feira (8) para fazer a solicitação, pelo mesmo link.

Os valores variam de R$ 57 para cargos que exigem Ensino Fundamental, R$ 72 para Ensino Médio e Técnico até R$ 105 para aqueles que requerem Ensino Superior.

As provas objetivas estão previstas para acontecer no dia 26 de novembro deste ano. Alguns cargos possuem provas práticas. Há, ainda, 18 cargos sem vagas declaradas, para formação de cadastro reserva.

Confira mais detalhes:

Agente de Serviço Escolar (faxina e apoio a unidade escolar)

Total de vagas: 9

Vagas para pessoas com deficiência: 1

Salário: R$ 1.567,52

Exigência: Ensino Fundamental Completo

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

Ajudante de Serviços Gerais (braçal – Construção Civil)

Total de vagas: 9

Vagas para pessoas com deficiência: 1

Salário: R$ 1.614,55

Exigência: Ensino Fundamental Incompleto (mínimo conclusão da antiga 4ª série ou 5º ano)

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

Auxiliar de Serviços (Faxina)

Total de vagas: 9

Vagas para pessoas com deficiência: 1

Salário: R$ 1.567,52

Exigência: Ensino Fundamental Completo

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

Cozinheiro

Total de vagas: 3

Salário: R$ 1.567,52

Exigência: Ensino Fundamental Completo

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

Entregador de Correspondência (Cadastro Reserva)

Salário: R$ 2.613,53

Exigência: Ensino Fundamental Completo e CNH “A” e “B”

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

Motorista

Total de vagas: 10

Salário: R$ 2.613,53

Exigência: Ensino Fundamental Completo e CNH “D”

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

Oficial de Manutenção – Armador

Total de vagas: 1

Salário: R$ 2.069,06

Exigência: Ensino Fundamental Incompleto (mínimo conclusão da antiga 4ª série ou 5º ano)

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

Oficial de Manutenção – Carpinteiro

Total de vagas: 1

Salário: R$ 2.069,06

Exigência: Ensino Fundamental Incompleto (mínimo conclusão da antiga 4ª série ou 5º ano)

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

Oficial de Manutenção – Eletricista

Total de vagas: 3

Salário: R$ 2.069,06

Exigência: Ensino Fundamental Incompleto (mínimo conclusão da antiga 4ª série ou 5º ano)

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

Oficial de Manutenção – Pedreiro

Total de vagas: 5

Salário: R$ 2.069,06

Exigência: Ensino Fundamental Incompleto (mínimo conclusão da antiga 4ª Série ou 5º ano)

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

Operador de Máquinas

Total de vagas: 1

Salário: R$ 3.375,81

Exigência: Ensino Fundamental Completo e CNH “D”

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

Pintor de Fachadas, Placas e Sinalização (Cadastro Reserva)

Salário: R$ 2.069,06

Exigência: Ensino Fundamental Completo

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

Agente de Administração

Total de vagas: 19

Vagas para pessoas com deficiência: 1

Salário: R$ 1.662,99

Exigência: Ensino Médio Completo

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

Agente de Administração Escolar

Total de vagas: 11

Vagas para pessoas com deficiência: 1

Salário: R$ 1.662,99

Exigência: Ensino Médio Completo

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

Agente de Controle de Endemias (Cadastro Reserva)

Salário: R$ 1.764,26

Exigência: Ensino Médio Completo

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

Agente de Organização Escolar

Total de vagas: 9

Vagas para pessoas com deficiência: 1

Salário: R$ 1.662,99

Exigência: Ensino médio Completo

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

Auxiliar de Desenvolvimento Infantil

Total de vagas: 19

Vagas para pessoas com deficiência: 1

Salário: R$ 1.764,26

Exigência: Ensino Médio Completo

Jornada Semanal de Trabalho: 32h

Comprador

Total de vagas: 3

Salário: R$ 3.375,81

Exigência: Ensino Médio Completo

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

Fiscal de Obras

Total de vagas: 2

Salário: R$ 3.375,81

Exigência: Ensino Técnico em Edificações Completo e CNH “A” e “B”

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

Fiscal de Posturas Municipais

Total de vagas: 2

Salário: R$ 3.375,81

Exigência: Ensino Médio Completo e CNH “A” e “B”

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

Fiscal de Transportes

Total de vagas: 1

Salário: R$ 3.375,81

Exigência: Ensino Médio Completo e CNH “A” e “B”

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

Orientador Sócio Educativo (Cadastro Reserva)

Salário: R$ 1.712,87

Exigência: Ensino Médio Completo

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

Professor de Educação Básica l – Infantil

Total de vagas: 9

Vagas para pessoas com deficiência: 1

Salário: R$ 4.855,88

Exigência: Graduação em curso superior de licenciatura plena em Pedagogia com habilitação específica ou em Curso Normal Superior, admitida como formação mínima a obtida em Nível Médio na modalidade Normal (magistério)

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

Técnico Agrícola

Total de vagas: 1

Salário: R$ 2.613,53

Exigência: Ensino Técnico Agrícola Completo e Registro Profissional

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

Técnico de Saúde Bucal

Total de vagas: 1

Salário: R$ 2.613,53

Exigência: Ensino Técnico em Saúde Bucal Completo e Registro Profissional

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

Técnico em Edificações (Cadastro Reserva)

Salário: R$ 3.375,81

Exigência: Ensino Técnico em Edificações Completo e Registro Profissional

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

Técnico em Enfermagem

Total de vagas: 10

Salário: R$ 2.613,53

Exigência: Ensino Técnico em Enfermagem Completo e Registro Profissional

Jornada Semanal de Trabalho: 30h

Técnico em Enfermagem de estratégias e Saúde

Total de vagas: 5

Salário: R$ 3.484,73

Exigência: Ensino Técnico em Enfermagem Completo e Registro Profissional

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

Técnico em Farmácia

Total de vagas: 2

Salário: R$ 2.613,53

Exigência: Ensino Técnico em Farmácia Completo e Registro Profissional

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

Técnico em Imobilização Ortopédica (Cadastro Reserva)

Salário: R$ 2.613,53

Exigência: Ensino Técnico em Imobilização Ortopédica Completo e Registro Profissional

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

Técnico em Informática

Total de vagas: 1

Salário: R$ 3.375,81

Exigência: Ensino Técnico em Informática Completo

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

Técnico em Meio Ambiente (Cadastro Reserva)

Salário: R$ 2.613,53

Exigência: Ensino Técnico em Meio Ambiente Completo e Registro Profissional

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

Analista de Gestão Municipal (Cadastro Reserva)

Salário: R$ 5.780,93

Exigência: Ensino Superior Completo em Administração

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

Analista de Recursos Humanos (Cadastro Reserva)

Salário: R$ 3.702,55

Exigência: Ensino Superior Completo em Administração ou Tecnólogo em Recursos Humanos

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

Analista de Suporte

Total de vagas: 1

Salário: R$ 7.034,84

Exigência: Ensino Superior Completo na Área de Informática

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

Analista Programador de Sistema

Total de vagas: 1

Salário: R$ 7.034,84

Exigência: Ensino Superior Completo na Área de Informática

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

Arquiteto

Total de vagas: 1

Salário: R$ 9.147,44

Exigência: Ensino Superior Completo em Arquitetura e Registro Profissional

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

Arquivista

Total de vagas: 1

Salário: R$ 4.335,66

Exigência: Ensino Superior Completo em Arquivologia e Registro Profissional

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

Bibliotecário

Total de vagas: 1

Salário: R$ 4.335,66

Exigência: Ensino Superior Completo em Biblioteconomia e Registro Profissional

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

Biólogo

Total de vagas: 1

Salário: R$ 7.034,84

Exigência: Ensino Superior Completo em Biologia e Registro Profissional

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

Contador (Cadastro Reserva)

Salário: R$ 4.335,66

Exigência: Ensino Superior Completo em Ciências Contábeis e Registro Profissional

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

Enfermeiro de Estratégias em Saúde

Total de vagas: 2

Salário: R$ 5.780,93

Exigência: Ensino Superior Completo em Enfermagem e Registro Profissional

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

Engenheiro Agrônomo

Total de vagas: 1

Salário: R$ 9.147,44

Exigência: Ensino Superior Completo em Agronomia e Registro Profissional

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

Engenheiro Ambiental

Total de vagas: 1

Salário: R$ 9.147,44

Exigência: Ensino Superior Completo em Engenharia Ambiental e Registro Profissional

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

Engenheiro Civil

Total de vagas: 2

Salário: R$ 9.147,44

Exigência: Ensino Superior Completo em Engenharia Civil e Registro Profissional

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

Engenheiro de Segurança do Trabalho (Cadastro Reserva)

Salário: R$ 9.147,44

Exigência: Ensino Superior Completo em Engenharia, Pós Graduação em Segurança do Trabalho e Registro Profissional

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

Engenheiro Elétrico

Total de vagas: 1

Salário: R$ 9.147,44

Exigência: Ensino Superior Completo em Engenharia Elétrica e Registro Profissional

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

Fiscal Ambiental

Total de vagas: 1

Salário: R$ 4.335,66

Exigência: Ensino Superior Completo em Engenharia Ambiental

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

Fiscal de Rendas

Total de vagas: 3

Salário: R$ 3.375,81 + Grat. Produtividade

Exigência: Ensino Superior Completo e CNH “A” e “B”

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

Pedagogo (Cadastro Reserva)

Salário: R$ 4.335,66

Exigência: Ensino Superior Completo em Pedagogia com Licenciatura Plena

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

Professor de Educação Básica II – Artes

Total de vagas: 1

Salário: R$ 2.719,29

Exigência: Ensino Superior Completo com Licenciatura Plena em Artes

Jornada Semanal de Trabalho: 20h

Professor de Educação Básica II – Educação Física

Total de vagas: 1

Salário: R$ 2.719,29

Exigência: Ensino Superior Completo com Licenciatura Plena em Educação Física

Jornada Semanal de Trabalho: 20h

Professor de Educação Básica II – Inglês

Total de vagas: 1

Salário: R$ 2.719,29

Exigência: Ensino Superior Completo em Letras com Licenciatura Plena na Línguas Portuguesa e Inglesa

Jornada Semanal de Trabalho: 20h