Concurso de SB para psicólogo também teve questões iguais

A prova do concurso público para psicólogo em Santa Bárbara d’Oeste, assim como o exame para fisioterapeuta, teve questões iguais a de outro concurso. A SHDias Consultoria e Assessoria, responsável pelo certame do último domingo, reutilizou quatro questões do concurso que a própria empresa aplicou na cidade de Itapevi (SP) em 2015. Isso contraria determinação da prefeitura em contrato, que exigia questões inéditas.

O LIBERAL revelou nessa terça-feira que seis questões da prova para fisioterapeuta eram idênticas as do concurso do Coffito (Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional), que foi elaborado pelo Instituto Excelência, de Maringá (PR), em novembro de 2018. Depois da publicação, a SHDias demitiu o profissional responsável pelo exame. Foto: Reprodução

Na prova para psicólogo, as quatro primeiras perguntas que envolviam língua portuguesa eram idênticas às aplicadas no concurso de Analisa de Recursos Humanos da Prefeitura de Itapevi, em 2015. O candidato deveria ler a letra da canção “Atrás da Porta”, de Chico Buarque, e responder as perguntas, cuja ordem em que aparecem foi alterada nas provas.

A semelhança foi apontada ao LIBERAL por uma candidata de Americana, que pediu para não ser identificada. Ela afirmou que teve acesso a prova de 2015 durante seus estudos e que acertou as quatro questões no domingo.

“A estratégia que eu utilizo para estudar para concurso é pegar as provas anteriores da mesma empresa, e foi assim que eu tive acesso a essa prova de Itapevi. No dia da prova coincidiu e eu me recordei que eram as mesmas questões”, comentou.

Já o fisioterapeuta que informou o jornal sobre a prova da sua área afirmou nessa terça que pretender apresentar recurso contra o concurso. Entretanto, essa opção ainda não está disponível no site da SHDias.

A prefeitura reforçou a necessidades dos candidatos “que julgarem necessário” entrarem com recurso, que serão analisados pela Comissão de Concurso Público.

OUTRO LADO

Sobre a prova para fisioterapeuta, a SHDias informou nessa terça que o profissional responsável pela elaboração foi demitido. “Infelizmente, e em poucas oportunidades, nos deparamos com esse tipo de procedimento. Há que se ressaltar, mais uma vez, que o fato em si, não macula o presente certame público (temos certeza disso) ensejando, por outro lado, tomadas de imediatas medidas administrativas por parte de sua diretoria em relação aos seus contratados”, disse.

A empresa também acredita que as perguntas reutilizadas de seu concurso anterior não “maculam” o de Santa Bárbara. “Se assim fosse entendido, o ‘candidato supostamente beneficiado’ deveria ter em mente uma enorme gama de questões (milhares de questões), já que as mesmas se encontram dispostas em ambiente público (revistas eletrônicas, CDs, DVDs, pen-drives, livros virtuais, etc.) tornando-se, portanto, fonte de estudos a todos os candidatos, indiscriminadamente”, argumentou.