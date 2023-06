Concurso da Câmara de Santa Bárbara recebe 4.034 inscrições para nove cargos

A Câmara de Santa Bárbara d’Oeste recebeu 4.034 inscrições para o concurso público de vagas reservas para nove cargos. Do total de candidatos, 25% (1.017 pessoas) se inscreveram para procurador legislativo.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O cargo de agente administrativo, para o qual é exigido nível médio, também foi bastante procurado, com 947 inscritos, e técnico administrativo, cuja exigência é formação técnica ou ensino médio profissionalizante, teve 772 inscrições.

Para o de assistente legislativo, que também exige ensino médio completo, foram 397 inscrições. Já para a função de jornalista, que exige nível superior e registro MTB, foram registrados 249 candidatos. O concurso também recebeu 207 inscrições para a o cargo de técnico em informática, 192 para analista de sistemas, 155 para contador e 98 para biblioteconomista.

Os salários variam de R$ 3 mil a R$ 13,9 mil, dependendo da função. Também serão oferecidos vale alimentação e vale transporte. A contratação será conforme a CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).

As inscrições custaram R$ 67,90 para vagas com ensino médio e R$ 98,80 para vagas de curso superior.

A prova objetiva deve ser promovida no dia 9 de julho de 2023, e para o cargo de procurador também haverá prova prático-profissional.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

“Decidimos promover esse concurso para reforçar os quadros da Câmara, também tendo em vista possíveis aposentadorias nos próximos anos ou a eventual abertura de vagas”, afirmou o presidente da Câmara, Paulo Monaro (MDB), durante a abertura do processo seletivo.

Na ocasião, ele destacou que a realização de concurso para cadastro reserva é uma alternativa mais rápida e econômica do que a realização de diferentes provas para a contratação de novos servidores. Nesta semana, o presidente da Mesa Diretora destacou, também, que devido ao número expressivo de candidatos, a realização desse concurso não terá custo nenhum aos cofres públicos, uma vez que todo valor arrecadado com as inscrições ficará com a Vunesp.