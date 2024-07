Comunicativo e sonho de ser engenheiro: quem era o jovem de Santa Bárbara que morreu em Bariloche

Familiares lembram do perfil e dos sonhos de Leonardo Rainha de Castro, que morreu após cair do sexto andar de um hotel em Bariloche, na Argentina

Familiares de Leonardo Rainha de Castro, 17, que morreu no último dia 8 após cair do sexto andar de um hotel em San Carlos de Bariloche, na Argentina, lembraram do perfil comunicativo e do sonho do jovem de ser engenheiro em conversa com o LIBERAL nesta terça-feira (16), durante o velório realizado na Igreja Nossa Senhora Aparecida, na Vila Aparecida, em Santa Bárbara d’Oeste.

Pai disse que Leonardo era muito estudioso e fazia vários amigos – Foto: Reprodução/Redes Sociais

Segundo o pai, Marcio Luis de Castro, 49, o rapaz queria seguir os seus passos, por isso tinha a intenção de fazer a faculdade de engenharia mecânica. Leonardo estava no 3º ano do ensino médio e estudava no Colégio Anglo-Americano, de Ciudad del Este, no Paraguai.

“O Leonardo era muito estudioso, sempre o primeiro da classe. Um menino diferenciado que, onde chegava, contagiava, fazia amigos e era totalmente diferente da maioria. Era um líder. Tanto é que foi um abalo grande não só para nós, mas para o pessoal da escola também”, disse Marcio.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Também abalado com a morte inesperada, o bispo Dom Valdir José de Castro, da Diocese de Campo Limpo, que é tio de Leonardo, foi outro a destacar a personalidade do jovem e afirmou que ele “viveu intensamente.”

“Como padre e como bispo, a gente acompanha muitas situações de crianças que falecem. A gente se comove, reza. Mas quando acontece dentro da família a gente sente junto. Estamos diante do mistério da vida e quando este mistério é muito grande, a gente fica em silêncio e adora o mistério para tentar entender tudo o que aconteceu, a missão dele”, comentou.

Jovem caiu do sexto andar de um hotel

Leonardo era natural de Americana, mas morou por vários anos em Santa Bárbara antes de se mudar com os pais, Marcio Luis de Castro e Karina Angela Rainha de Castro, para o distrito de Hernandarias, no Paraguai.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

O jovem foi a Bariloche em uma excursão com colegas do 3º ano do ensino médio, que ficaram hospedados em hotéis da cidade argentina. A viagem fazia parte das comemorações de formatura.

Leonardo estava em um quarto no sexto andar do hotel Eco Ski, na região central da cidade, quando caiu após ter aberto a janela e tropeçado em um parapeito. Ele chegou a ser socorrido para um hospital privado, mas não resistiu.

A autópsia determinou que a causa da morte foi por traumatismo craniano devido ao impacto com o chão, sem qualquer evidência de agressão ou lesões prévias.

As investigações têm sido conduzidas por Martín Lozada, Inti Isla e Facundo D’Apice, e acompanhadas pelo Ministerio Público Fiscal da Argentina (semelhante ao Ministério Público Federal, no Brasil).