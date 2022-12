Compradora do campus da Unimep pretende abrir cursos de engenharia em Santa Bárbara

Espaço foi comprado por R$ 50 milhões em leilão - Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Vencedora do leilão do campus da Unimep (Universidade Metodista de Piracicaba) em Santa Bárbara d’Oeste, a FHO (Fundação Hermínio Ometto), que oferta cursos de graduação em Araras, pretende abrir cursos de engenharia no local.

Segundo o reitor da fundação, professor Dr. José Antonio Mendes, a ideia é manter a tradição do campus, que tinha essa área como foco – o espaço está desativado desde fevereiro de 2021. Ele acredita que, se tudo correr bem, a instituição já poderá iniciar suas atividades educacionais em Santa Bárbara em 2024.

A transferência do imóvel deve ocorrer em aproximadamente dez dias, de acordo com o leiloeiro responsável, Norton Fernandes. Depois, há a necessidade de aprovação do MEC (Ministério da Educação) para que a fundação possa instalar um campus no local.

A autorização permitirá a abertura de apenas cinco cursos num primeiro momento, mas a FHO pretende, pouco a pouco, abrir outros, de acordo com Mendes.

“A gente vai fazer uma visita com os nossos coordenadores de curso, para a gente poder analisar, de fato, a estrutura, como ela está disponibilizada, para a gente pensar no processo de encaminhamento desse campus fora de sede junto ao MEC”, disse o reitor ao LIBERAL.

Atualmente, a fundação, que completou 49 anos neste ano, possui cerca de 9 mil alunos e 23 cursos de graduação, além de especializações. A instituição também conta com programas de crédito estudantil e de bolsa, com descontos de 50% e 100%.

Os benefícios serão estendidos para Santa Bárbara. “A gente pretende fazer do campus aí tudo aquilo que a gente faz na FHO aqui na cidade de Araras”, comentou.

A FHO ainda vai definir quais cursos oferecerá na cidade. “Ainda é muito cedo para a gente poder falar em quais seriam os cursos. Depende muito dessa visita que a gente vai fazer no campus, com os nossos coordenadores. Eu poderia adiantar que, inicialmente, a gente pretende manter a tradição daqueles cursos de engenharia que a Unimep tinha”, declarou.

Para o caso de a fundação realmente optar pelos cursos de engenharia, existem seis especialidades oferecidas em Araras: engenharia de produção, de computação, civil, elétrica, mecânica e química.

De olho na região

Mendes apontou que a FHO enxergava a possibilidade de se expandir para Santa Bárbara e região mesmo antes de ter conhecimento sobre o leilão.

“No ponto inicial, o que nos chamou atenção o fato de Santa Bárbara, essa região, ser maior até do que onde estamos localizados, em termos populacionais. Mas a gente não tinha ainda essa visão da Unimep. A gente pensava até na possibilidade de adquirir um terreno para instalar um novo campus”, afirmou.

Em comunicado, a instituição também elogiou a história construída pela Unimep e contou que “muitos” de seus professores foram formados por essa universidade.

“Esta aquisição nos traz uma grande responsabilidade, pois sempre tivemos a Metodista e, em especial, a Unimep, que está mais próxima de nós, como um modelo de instituição a ser seguido, pelo foco constante na qualidade do ensino, de seu corpo docente, de suas instalações e seus ideais comunitários”, escreveu.

Comprado por R$ 50 milhões, o campus faz parte da lista de bens disponibilizados para o cumprimento do plano de recuperação judicial da Educação Metodista, que acumula R$ 577 milhões em dívidas.