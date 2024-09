Complexo Usina Santa Bárbara recebe Encontro de Veículos Antigos no fim de semana

O Complexo Usina Santa Bárbara receberá neste sábado (14) e no domingo (15) o 10º Encontro de Veículos Antigos. O público poderá aproveitar, além veículos em exposição, os shows de diversas bandas da cidade, playground, “mercado de pulgas” e food trucks.

No caso dos visitantes, a entrada solidária pede a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis por pessoa.

Encontro de Veículos Antigos de Santa Bárbara – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara -Divulgação (2)

Já os proprietários de veículos antigos poderão comparecer diretamente no evento, mediante a doação da mesma quantidade de alimentos por veículo participante. Serão aceitos carros com 30 anos ou mais de existência.

O primeiro dia do evento contará com as bandas BR 103, Single Pop, Dj Marcos Bonetti, GTC, Old Hunters e Amigos do Flash Back, com encerramento feito pelo cantor Rodrigo José. Já no domingo será a vez de Sapos da Noite, Amigos do Passinho, Queen Tribute Brazil e CPK Rock Band.

Como de costume, o domingo terá a premiação honrosa dos participantes e seus respectivos veículos nas categorias: maior distância percorrida, veículo mais antigo, maior comboio, veículo especial, veículo destaque e participações especiais.

Toda arrecadação será revertida ao Fundo Social de Solidariedade. O evento é uma realização da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, com a organização do Clube Air Cooled SBO.

Encontro de Veículos de Santa Bárbara – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara -Divulgação (2) Encontro de Veículos de Santa Bárbara – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara -Divulgação (3) Encontro de Veículos de Santa Bárbara – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara -Divulgação (4) Encontro de Veículos de Santa Bárbara – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara -Divulgação (1) Encontro de Veículos de Santa Bárbara – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara -Divulgação (6) Encontro de Veículos de Santa Bárbara – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara -Divulgação (5) Encontro de Veículos de Santa Bárbara – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara -Divulgação (7) Encontro de Veículos de Santa Bárbara – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara -Divulgação (8) Encontro de Veículos de Santa Bárbara – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara -Divulgação (9) Encontro de Veículos de Santa Bárbara – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara -Divulgação (10) Encontro de Veículos de Santa Bárbara – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara -Divulgação (11)

Confira a programação completa:

Dia 14 de setembro, sábado, das 9h às 22h

10h – BR 103

12h30 – Single Pop

14h30 – Dj Marcos Bonetti – Clássicos do Rock

15h – GTC

18h – Old Hunters

19h45 – Amigos do Flash Back

20h30 – Rodrigo José



9h – Sapos da Noite

12h – Amigos do Passinho

13h – Queen Tribute Brazil

14h30 – Premiação

15h – CPK Rock Band

Serviço:

Encontro de Veículos Antigos de Santa Bárbara 2024

14/09 – sábado, das 9h às 22h.

15/09 – domingo, das 8h às 17h.

Local: Complexo Usina Santa Bárbara – Rua Aristeo Carlos Pereira, Residencial Dona Margarida.

Entrada solidária com doação de 2 kg de alimentos não perecíveis

Classificação: Livre